WWE: Nia Jax confiesa que le pidió a The Rock antes de firmar por la compañía.

La ex campeona de Raw, Nia Jax, reveló los consejos que le brindó su primo Dwayne “The Rock” Johnson antes de ingresar por primera vez a la WWE. La peladora sueña con volver a enfrentarse a Ronda Rousey por el campeonato de la marca roja.

“Le rogué específicamente esto:‘Por favor, asegúrate de que nadie sepa que somos familia’. Quería llegar y tener una oportunidad justa como las demás. Cada chica se había maquillado y arreglado el pelo. Y yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, no me van a contratar’. Pensé de verdad que se iban a reír de mí fuera del recinto”, indicó la ex amiga de Alexa Bliss.

Nia aseguró que está viviendo un sueño en la WWE y que desea seguir en la compañía por varias temporadas más.”Estoy viviendo un sueño.Suena como algo tópico, pero de verdad que lo estoy viviendo. No importa mi tamaño, o cuál sea mi apariencia, o lo que la gente piense de mí. Si me enfoco en algo, trabajo muy duro. Lo puedo hacer. Puedo hacer lo que quiera”, expresó.

La ex campeona quiere ayudar a los jóvenes en sentirse seguros de su físico y quererse. “El deporte me ha ayudado a convertirme en una persona segura, que no se avergüenza de su cuerpo a medida que he ido creciendo, especialmente en mi época en el instituto y universidad. No iba a ser la chica con la que todo el mundo querría tener una cita, pero era una atleta estelar”, finalizó la luchadora de la WWE.