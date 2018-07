Neymar rompió su silencio y mandó fuerte mensaje a sus detractores [VIDEO]

Neymar, a pesar de estar considerado en el mejor once del Mundial Rusia 2018 por la FIFA, fue muy criticado durante esa competición por sus reiteradas exageraciones en las faltas recibidas en los partidos de la selección de Brasil.

Ante esto, durante una gala benéfica de su fundación, el atacante de 26 años compareció ante algunos medios de comunicación para responderle a los miles de detractores que, hasta momento, no paran de criticarlo por sus simulaciones en varios encuentros.

"He visto las burlas y las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso. Mi fútbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales 'con permiso, mi amor, quiero hacer un gol', tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta", expresó Neymar ante la prensa.

‘Ney’ explicó que esas acciones no lo hace adrede y que tampoco le gusta ser víctima de infracciones. "Muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. Los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas. Es complicado, pero quien no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber", finalizó.

Luego de haber participado de la gala benéfica en San Pablo, Neymar se alista para volver a Francia y sumarse a la pretemporada del París Saint-Germain, pues el astro brasileño confirmó que seguirá ligado a su actual equipo y que por ahora no llegará al Real Madrid.