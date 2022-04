Henry Shimabukuro: ¿quién es el nuevo asesor de Castillo que se encuentra en la sombra en Palacio?

Henry Shimabukuro Guevara es un ingeniero civil dedicado a la construcción, que ha sido visto en Palacio de Gobierno en reiteradas ocasiones durante la última semana. Además, no figura formalmente como trabajador, ni se encuentra en planilla, por lo que no se ha oficializado el cargo que ocuparía, no obstante, se presenta como asesor de Pedro Castillo y sería uno de los que recomendó decretar la inmovilización social para evitar supuestos saqueos en el Centro de Lima, el último 5 de abril.

Revisa a continuación la información que la República ha recopilado sobre este asesor en la sombra del jefe de Estado, que previamente ha sido vinculado con la empresa investigada por lavado de activos de los hermanos Fujimori.

¿Qué se sabe de Henry Shimabukuro?

La República ha tenido acceso a imágenes de Henry Shimabukuro dentro de Palacio de Gobierno, recinto que habría visitado varias veces en los últimos días durante la grave crisis que vive el país debido al paro de transportistas y a los reclamos del gremio agrario.

Además, Shimabukuro no registraría sus ingresos a la sede del Ejecutivo, sino que accedería gracias a la autorización de la Secretaría Presidencial , por lo que se sabe que tendría contacto directo con el jefe de Estado. Según fuente de la República, habrían fotografías donde se confirma que Shimabukuro habría formado parte de reuniones junto al presidente de la República donde se trataron temas de Estado.

De igual forma, a las personas que lo han interrogado, Shimabukuro ha señalado que fue convocado por sus conocimientos en materia de inteligencia preventiva y por mantener vínculos directos con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y con el Congreso de la República.

No obstante, no aparece en el registro de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos de la Contraloría General de la República.

¿Cuáles son los vínculos de Henry Shimabukuro con el Fujimorismo ?

Henry Shimabukuro tiene como profesión la ingeniería civil y se dedica al negocio de la construcción. Es así que, en el 2016 fue contratado por los hermanos Kenji, Sachi e Hiro para hacer un depósito industrial en Villa El Salvador por US$ 300.000 a la empresa de los Fujimori, que es actualmente investigada por presunto lavado de activos.

Posteriormente, Shimabukuro denunció que no le pagaron por la edificación.