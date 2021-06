Junio es conocido como el mes del orgullo LGTB debido los disturbios que se registraron en el bar Stonewall Inn el 28 de junio de 1969 en Nueva York y su símbolo característico es sin lugar a dudas la llamada bandera “arcoíris”.

La famosa bandera fue creada por el artista y activista Gilbert Baker a finales de los 70 en San Francisco, aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años.

Antes de que existiera este diseño, los movimientos LGTB utilizaban un triángulo rosa, que es el que usaba Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para marcar a las personas homosexuales en los campos de concentración. Conforme fueron creciendo los grupos, se hacía énfasis en la necesidad de crear un nuevo símbolo para identificar a la comunidad.

¿Cuándo es el Día del Orgullo Gay 2021?

El Día del Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio (fecha central). Aunque en realidad, a todo junio se le llama el mes del orgullo.

En esta fecha central se conmemoran los hechos sucedidos durante la madrugada del 28 de junio de 1969 cuando estallaron fuertes enfrentamientos entre aproximadamente 150 personas pertenecientes a la comunidad LGTB y la policía de Nueva York. Estos disturbios sucedieron en Greenwich Village, en el famoso bar neoyorkino Stonewall Inn.

Esta gresca luego se fue recordando con manifestaciones sociales que dieron nacimiento a los colectivos conocidos como: Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay.

¿Qué cambios ha sufrido la bandera LGBT?

La bandera del arcoíris actualmente cuenta con 6 colores, pero no siempre fue así. El 25 de junio de 1978 el activista Harvey Milk se preparaba para la marcha por el Día del Orgullo Gay, por tal motivo acudió ante Baker para presentarle una nueva propuesta de bandera.

El diseño original tenía ocho colores: rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y morado. Cuando Harvey Milk fue asesinado el 27 de noviembre, la demanda por las banderas aumentó y las empresas textiles no tenían suficientes telas rosas, por lo que se quitó este color.

Unos meses después, la bandera se empezó a colocar en los estandartes de San Francisco de manera vertical, pero la luz de los postes se confundía con el color turquesa, así que se decidió quitar otro color y desde 1979 quedó en seis colores.

¿Qué significan los colores de la bandera LGBT?

Algunas personas piensan que las franjas de la bandera gay representan a cada una de las orientaciones sexuales, pero Baker lo pensó de la siguiente manera:

Rosa: sexualidad (color eliminado)

Rojo: vida

Naranja: salud o curación

Amarillo: luz del sol

Verde: naturaleza

Turquesa: magia o arte (color eliminado)

Azul: serenidad o armonía

Morado: espíritu

¿Existen otras banderas que identifican a los diversos colectivos LGBT?

Así es, aunque por defecto, empresas e instituciones públicas recurren a la bandera por antonomasia (la bandera arcoíris) para identificar su compromiso con el colectivo LGTB.

Pero conforme han transcurrido los años, las reivindicaciones y los protagonismos dentro del orgullo gay han variado desde entonces, se han extendido.

Nuevos grupos y colectivos han logrado ganar un espacio. Y todos ellos lo han hecho portando banderas particulares.

Orgullo lésbico

Bandera Lésbica: consiste en diferentes tonalidades de rosa, ya que representa al género femenino. Existen diferentes tipos de banderas lésbicas, sin embargo, esta es la más reconocida.

Bandera lésbica - Orgullo lésbico

Orgullo bisexual

Bandera Bisexual: fue diseñada por Michael Page, el 5 de noviembre de 1998. Cuenta con tres franjas: una de color magenta, que representa la orientación homosexual, una azul que representa la heterosexualidad y una morada que es la combinación de ambas.

Bandera bisexual - Orgullo bisexual

Orgullo trans

Bandera trans: consiste en dos franjas que son de color azul, dos franjas de color rosa y una blanca en el centro. Fue diseñada por un mujer transexual llamada Mónica Helms. Las franjas azules representan el color del niño, el rosa el de la niña, y el blanco es el de la transición.

Bandera trans - Orgullo trans

Orgullo asexual

Bandera asexual: Las personas asexuales no se sienten atraídas hacia otras personas, o tienen poco deseo por una actividad sexual. Sin embargo, sí pueden establecer vínculos afectivos con personas. El negro de la bandera busca dar visibilidad a las personas asexuales; el gris abarca la gama de matices de diferentes niveles de deseo sexual como la demisexualidad; el blanco representa a a los aliados; el morado, a la comunidad de sexo diversa en general.

Bandera asexual - Orgullo asexual

Orgullo queer

Bandera queer: llamada no binaria representa a quienes no se identifican con algún género y buscan romper roles tradicionales. La creó la diseñadora Marilyn Roxie en 2019. Representa a los géneros binarios, a la neutralidad y a quienes no se asumen ni como hombre ni como mujer.

Bandera queer - Orgullo queer

Orgullo pansexual

Bandera pansexual: fue creada en el 2010 y consta de tres colores. Estas son rosa (género femenino), azul (género masculino), y el amarillo (que representa las atracciones no binarias como personas andróginas, agénero, bigénero, etc.).

Bandera pansexual - Orgullo pansexual

Orgullo intersexual

Bandera intersexual: fue diseñada por la Organización Internacional Intersex en Australia en el 2013. Tiene un fondo color amarillo que significa neutralidad entre el azul y el rosa. El círculo morado representa lo completo, es decir que no son mitad hombre o mitad mujer, sino personas completas.