IRS y su mala noticia para jubilados en EEUU: estas son las sanciones que pueden enfrentar si no pagan impuestos a tiempo

Este 16 de junio en Estados Unidos es una fecha importante para trabajadores autónomos, empresarios y jubilados que continúan generando ingresos adicionales. Aunque ya no forman parte del mercado laboral activo, estas personas pueden estar sujetas a los pagos de impuestos estimados si reciben ingresos que no tienen retención automática. A menudo, existe la creencia equivocada de que al llegar la jubilación, los impuestos desaparecen, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sigue exigiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En especial, los jubilados que reciben ingresos complementarios, como pensiones privadas, rentas de alquiler, intereses o dividendos, así como retiros de cuentas IRA o 401(k), deben tener en cuenta que podrían estar obligados a hacer pagos trimestrales estimados. Si no se cubre al menos el 90% de la obligación tributaria anual y al final del año se adeuda más de US$ 1.000 en impuestos, pueden enfrentarse a sanciones. Este recordatorio es esencial para evitar multas y problemas con el IRS.

¿Qué sanciones podrían enfrentar los jubilados?

Aunque los jubilados han dejado el mercado laboral, su responsabilidad fiscal no termina con la jubilación. Aquellos que no tienen suficiente retención de impuestos de sus ingresos adicionales pueden verse obligados a realizar pagos estimados. El 16 de junio marca la fecha límite para el segundo pago trimestral del año fiscal 2025, correspondiente a los ingresos obtenidos entre el 1 de abril y el 31 de mayo. No cumplir con esta obligación puede resultar en multas automáticas, incluso si el error es involuntario.

Es crucial que los jubilados revisen sus ingresos de manera regular y se aseguren de cumplir con los plazos establecidos por el IRS. Aunque la edad no es un factor exonerante para las obligaciones tributarias, la planificación adecuada puede prevenir penalidades y garantizar que los pagos se realicen correctamente. El uso de herramientas oficiales del IRS, como el formulario 1040-ES, puede ser de gran ayuda para calcular y realizar los pagos estimados.

¿Cómo evitar las sanciones?

Para evitar multas, los jubilados deben prestar atención a sus ingresos adicionales que no están sujetos a retención automática.

Revisar cuidadosamente pensiones, ingresos por alquiler, intereses y dividendos.

Utilizar el portal electrónico del IRS, disponible las 24 horas del día.

Consultar con un asesor fiscal.

Al estar al tanto de los cambios fiscales y realizar pagos de manera oportuna, los jubilados pueden evitar dolores de cabeza y sanciones innecesarias, asegurando una jubilación tranquila desde el punto de vista tributario.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.