IRS: ¿cuánto se demora en procesar el reembolso tras la declaración de impuestos en Estados Unidos?

El proceso de reembolso de impuestos en Estados Unidos es un tema clave para millones de contribuyentes, ya que muchos dependen de este dinero para cubrir gastos pendientes o ahorrar. Sin embargo, el tiempo que tarda el IRS en procesar estos reembolsos puede variar dependiendo de varios factores, como la forma en que se presentó la declaración y si se solicitó el depósito directo o el cheque.

En general, el tiempo promedio que el IRS tarda en procesar un reembolso, cuando la declaración fue presentada electrónicamente y con depósito directo, es de aproximadamente 21 días. Sin embargo, si la declaración fue enviada por correo o si existen errores en la misma, el proceso podría extenderse hasta seis semanas o más.

¿Cuánto se demora en procesar el reembolso tras la declaración de impuestos en Estados Unidos?

Según el IRS, el tiempo promedio para que un reembolso sea procesado es de 21 días si la declaración se presenta electrónicamente y se solicita el depósito directo. Esta modalidad es la más rápida y eficiente, ya que permite que el reembolso sea enviado directamente a la cuenta bancaria del contribuyente sin necesidad de esperar un cheque físico. Es importante que los contribuyentes que opten por esta opción aseguren que toda la información de la cuenta bancaria sea correcta para evitar retrasos.

Por otro lado, si la declaración de impuestos se presenta en papel, el proceso es más largo. Según el IRS, los reembolsos por declaraciones enviadas por correo pueden tardar hasta seis semanas en ser procesados. Los contribuyentes que elijan esta opción deben estar preparados para esperar más tiempo, ya que el procesamiento manual de las declaraciones de impuestos lleva más tiempo que el procesamiento electrónico.

¿Cuánto es el monto que reciben los contribuyentes en sus reembolsos en Estados Unidos?

El monto promedio de los reembolsos de impuestos en Estados Unidos varía cada año según diversos factores, como los ingresos, las deducciones y las retenciones fiscales de los contribuyentes. Según el IRS, el monto promedio de reembolso de impuestos ronda en US$2.939. Sin embargo, este monto puede ser más alto o más bajo dependiendo de la situación fiscal individual de cada persona. Los contribuyentes que tienen deducciones más altas o retenciones mayores pueden recibir reembolsos más grandes.

Es importante recordar que los reembolsos no son un "regalo" del gobierno, sino simplemente un reembolso de los impuestos que se pagaron en exceso durante el año. El monto de este reembolso depende de la diferencia entre lo que un contribuyente pagó en impuestos durante el año y lo que realmente debía, según su situación fiscal. Por lo tanto, el monto puede variar significativamente entre individuos.

¿Qué debes hacer si aún no te ha llegado el cheque del reembolso del IRS?

Si han pasado más de 21 días desde que presentaste tu declaración y aún no has recibido tu reembolso, no te preocupes, ya que hay varias formas de investigar el estado de tu pago. Aquí te dejamos los pasos que debes seguir:

Revisa tu cuenta bancaria para verificar si el depósito ya se ha hecho. A veces puede tomar uno o dos días adicionales para reflejarse en tu cuenta.

Usa la herramienta "Dónde está mi reembolso" en el sitio web del IRS. Esta herramienta te permitirá ver el estado de tu reembolso usando tu número de Seguro Social.

Verifica que los datos de tu declaración estén correctos, como el número de cuenta bancaria, dirección y otros datos importantes. Los errores en la declaración pueden causar retrasos.

Llama al IRS al 1-800-829-1040 si después de 21 días no has recibido el reembolso ni se muestra en la herramienta en línea. Ten a la mano tu número de Seguro Social y una copia de tu declaración.

Si el IRS necesita más información o ha encontrado errores en tu declaración, es probable que recibas una carta con instrucciones sobre los pasos a seguir.