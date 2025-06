USCIS y su terrible noticia para inmigrantes en EEUU: quiénes no pueden obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS advierte que no todos los inmigrantes califican para la ciudadanía americana | USCIS

En 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha emitido una advertencia sobre las personas que no califican para la ciudadanía, subrayando la importancia de cumplir no solo con los requisitos legales, sino también con los principios éticos y morales que definen a los ciudadanos del país.

Una de las noticias más preocupantes para los inmigrantes es que aquellos con antecedentes penales graves o aquellos que no han demostrado una buena conducta moral no serán elegibles para solicitar la ciudadanía americana. La administración de USCIS ha dejado en claro que la naturalización no es un derecho automático, sino un privilegio reservado para aquellos que han mostrado respeto por las leyes y principios que rigen a Estados Unidos.

¿Quiénes no pueden obtener la ciudadanía americana?

Según las normas del USCIS, no todos los inmigrantes pueden optar a la ciudadanía americana, ya que uno de los requisitos fundamentales es tener una conducta moral intachable. Aquellos que han cometido delitos graves, como delitos violentos, fraude o violaciones de inmigración, se verán automáticamente descalificados para la naturalización.

Además, las personas que tengan un historial delictivo que incluya condenas por crímenes como robo, abuso o tráfico de drogas podrían enfrentarse a la negativa de su solicitud. Esta política busca asegurar que los futuros ciudadanos respeten y adopten los valores de la nación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ciudadanía americana?

Para solicitar la ciudadanía americana, el USCIS establece una serie de requisitos que deben cumplirse, los cuales van más allá de simplemente llenar los formularios de solicitud. Estos requisitos incluyen los siguientes puntos clave:

Ser mayor de 18 años al momento de la solicitud.

Haber residido de forma continua en EE. UU. durante al menos 5 años (o 3 años si estás casado con un ciudadano estadounidense).

Tener un buen carácter moral, lo que implica no tener antecedentes penales graves.

Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés (existen excepciones para ciertos solicitantes).

Pasar un examen de historia y gobierno de los EE. UU.

Estar dispuesto a tomar el juramento de lealtad a los Estados Unidos y demostrar un compromiso con sus valores.

