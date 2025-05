Aviso importante para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis firma ley para frenar fraude notarial en trámites migratorios

El gobernador Ron DeSantis firmó recientemente la Ley HB 195, una medida clave para combatir el fraude notarial que afecta a los inmigrantes en sus trámites. Esta legislación, que entrará en vigor en 2025, busca proteger especialmente a los migrantes sin documentación legal, quienes han sido vulnerables a estafas por parte de notarios no certificados.

La HB 195 establece nuevas regulaciones para los notarios públicos que ofrecen servicios relacionados con la inmigración, exigiendo que aclaren que no brindan asesoría legal, un servicio exclusivo de los abogados. Esta iniciativa marca un cambio importante en el sistema de inmigración de Florida, uno de los estados con mayor población inmigrante, buscando reducir estafas, costos y riesgos asociados con los trámites legales para la comunidad migrante.

Detalles de la ley HB 915 firmada por Ron DeSantis para inmigrantes en Florida

La ley HB 195, firmada el 22 de mayo por el gobernador Ron DeSantis, establece una serie de medidas para prevenir el fraude notarial, un fenómeno que ha afectado especialmente a los inmigrantes en Florida. El texto de la ley apunta a la distinción entre notarios públicos en Estados Unidos y aquellos en América Latina, donde los notarios suelen ser abogados con licencia. En cambio, en EE. UU., los notarios no tienen autoridad para ofrecer asesoría legal, lo que ha dado lugar a abusos por parte de algunos profesionales que cobran tarifas altas por servicios que no están autorizados a proporcionar.

Con la implementación de la ley HB 195, los notarios públicos en Florida deberán indicar de manera clara en sus anuncios y en sus oficinas que no están autorizados para ejercer la abogacía y que no pueden ofrecer asesoramiento legal. Además, deben incluir en sus mensajes un aviso explícito de que no pueden representar a los inmigrantes en asuntos migratorios, ni cobrar honorarios por este servicio. Los notarios también tendrán prohibido utilizar términos como "asistente de inmigración" o "especialista en inmigración", lo que hasta ahora ha sido una fuente común de confusión para los inmigrantes.

Esta medida tiene como objetivo proteger a los migrantes de la explotación por parte de aquellos que se aprovechan de su vulnerabilidad y falta de conocimiento sobre el sistema legal estadounidense. DeSantis destacó que esta ley es un paso necesario para garantizar la transparencia y evitar que los migrantes sean estafados en un momento de desesperación por regularizar su estatus.

Florida: ¿qué aspectos deben tener en cuenta los inmigrantes con la ley HB 195?

Con la entrada en vigor de la Ley HB 195, los inmigrantes en Florida deben considerar que la asesoría legal para trámites migratorios debe ser provista únicamente por un abogado certificado.

Si un notario ofrece este tipo de asesoría, los migrantes tienen el derecho de presentar una queja y exigir compensación por daños, incluyendo honorarios de abogados. La ley les permite demandar a los notarios que incurran en prácticas fraudulentas. Es crucial que los inmigrantes en Florida comprendan las limitaciones de los notarios públicos y que estos no pueden brindar asistencia en asuntos legales de inmigración. Para regularizar su estatus, deben acudir a abogados de inmigración con licencia. La normativa también establece mecanismos para que las víctimas de fraude notarial reciban compensación por los gastos derivados de estos engaños.

¿Cuántos inmigrantes residen en Florida?

Florida se consolida como uno de los estados con mayor población migrante en Estados Unidos, junto con California y Texas. A principios de 2024, se estimaba que aproximadamente 12.8 millones de personas tenían el estatus de residencia permanente legal en Estados Unidos, y Florida es uno de los cuatro estados que albergan a más de la mitad de esta población. Se calcula que el 22.1% de los residentes de Florida son nacidos en el extranjero, lo que representa cerca de 5 millones de inmigrantes en el estado a partir de 2023.

La población inmigrante en Florida ha experimentado un crecimiento significativo, conformando una parte vital de la fuerza laboral y la economía local. Aunque el estado es un destino atractivo, muchos migrantes aún enfrentan desafíos relacionados con el acceso a servicios y la regularización de su estatus. Leyes como la HB 195 buscan ofrecer mayor protección a esta comunidad vulnerable.