Joven inmigrante revela cómo logró la Green Card de forma rápida y sin abogado, pese a políticas de Trump: "No tengan miedo"

En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, una joven latina identificada como Eunice compartió en TikTok que logró obtener su Green Card sin asistencia legal. “Me aprobaron mi residencia en pleno 2025, con esta administración, gracias a Dios”, expresó la joven inmigrante animando a sus similares a no desanimarse frente al clima político adverso.

Eunice contó que realizó todo el trámite por cuenta propia y que su solicitud se basó en su matrimonio con un ciudadano estadounidense. La inmigrante aclaró que no cuenta con hijos, cuentas bancarias conjuntas ni contratos de alquiler compartidos con su esposo, lo que podría haber complicado el trámite. Sin embargo, recalcó que la clave de su aprobación fue la documentación fotográfica de su relación y declaraciones juradas de personas cercanas. “Prácticamente, la única prueba que tuvimos fueron nuestras fotos y eso fue suficiente”, señaló Eunice.

¿Cómo fue la entrevista de la joven latina para conseguir la Green Card en Estados Unidos en 2025?

Eunice relata que, tras enviar todos los documentos requeridos, fue convocada a la entrevista presencial, una etapa clave en la solicitud de la residencia permanente. En su testimonio subido a TikTok, cuenta que la entrevista fue sorprendentemente breve y no incluyó preguntas sobre su matrimonio. “Tuvimos entrevista, fue una entrevista superrápida. No nos preguntaron prácticamente nada de nuestra relación”, resaltó.

En lugar de indagar sobre su vida personal o su vínculo con su esposo, los agentes migratorios se enfocaron en aspectos de seguridad y antecedentes legales. También le solicitaron datos básicos como su nombre completo y fecha de nacimiento. “A él no le preguntaron nada y listo”, añadió Eunice, resaltando lo sencillo que fue el proceso pese al clima migratorio restrictivo.

"Se puede", el mensaje de aliento que deja la inmigrante latina que obtuvo la Green Card en 2025

En su video publicado en TikTok, Eunice quiso transmitir un mensaje de esperanza a otros inmigrantes que atraviesan procesos similares, más aún en un contexto de fuertes políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. "Se puede", aseguró con firmeza, al tiempo que recomendó actuar rápido y con determinación. “Pueden meter sus solicitudes ahora, porque sí las están aceptando”, alentó Eunice.

La joven también compartió que sintió temor antes de presentarse a la entrevista migratoria, pero resaltó que eso no debe ser un freno. “No pierdan la esperanza, no tengan miedo. Si les dan en la entrevista, no tengan miedo, vayan”, finalizó Eunice su testimonio. Su testimonio se suma al de inmigrantes que buscan demostrar que conseguir la Green Card en Estados Unidos es posible.