Ciudadanía para inmigrantes en EEUU: DHS estudia propuesta para un reality show de competencia por el estatus legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analiza una propuesta televisiva inusual: un reality show en el que inmigrantes lucharían por agilizar su camino hacia la ciudadanía de Estados Unidos. Rob Worsoff, productor del exitoso Duck Dynasty, presentó la propuesta, asegurando que el programa adopta un enfoque inclusivo y patriótico.

La propuesta, aún en fase inicial, ha provocado respuestas encontradas después de informes que indicaban un supuesto apoyo por parte de la secretaria del DHS, Kristi Noem. El departamento rechazó con firmeza dichas declaraciones y precisó que la funcionaria no ha recibido información oficial acerca del proyecto.

¿En qué consistiría el formato de reality show propuesto al DHS para otorgar estatus legal a inmigrantes?

El programa, de nombre provisional The American, propone una travesía por distintos estados de Estados Unidos, en la que inmigrantes se enfrentarían a desafíos característicos de cada región, como cavar almejas en Maine o practicar rafting en Colorado, para exhibir su conocimiento cultural, destrezas físicas y dedicación a los valores estadounidenses.

En el transcurso del trayecto, que se llevaría a cabo en un tren Amtrak, los participantes relatarían sus vivencias personales, razones para emigrar y anhelos como ciudadanos del futuro. Además de la condición legal, los galardones comprenderían incentivos tanto simbólicos como comerciales, tales como millas aéreas, tarjetas de regalo y combustible sin costo.

¿Cuál ha sido la respuesta del DHS respecto al supuesto apoyo de Kristi Noem al reality show propuesto?

Luego de la publicación de un informe que sostenía que la secretaria Kristi Noem respaldaba el programa, el DHS desmentió de manera absoluta dicha información. En un anuncio oficial, el departamento denominó el informe como "completamente falso" y culpó a los medios de comunicación implicados por desinformación.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, aclaró que, aunque reciben numerosas propuestas de televisión anualmente, ninguna se aprueba sin atravesar un estricto proceso de evaluación. En esta situación, sostuvo que The American no ha obtenido aprobación, ni rechazo, y que Noem no está involucrada en su evaluación.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.