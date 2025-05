La Ley AB 60, desde su implementación en enero de 2015, permite que inmigrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir válida en California. Esta legislación facilita la integración laboral, mejora la seguridad vial y permite a los solicitantes obtener seguro vehicular. Sin embargo, no otorga estatus migratorio ni derechos federales.

La AB 60 facilita la movilidad dentro del estado, pero no cambia el estatus migratorio. En este artículo, te explicamos quién califica para este permiso y cómo obtenerlo.

California: ¿qué grupo de inmigrantes aplica a la licencia de conducir AB 60?

La Ley AB 60 está dirigida a inmigrantes indocumentados que residen en California y cumplen ciertos requisitos. Para obtenerla, deben presentar documentos que acrediten su identidad y residencia en el estado, como pasaportes, actas de nacimiento o credenciales consulares.

Es importante que estos documentos sean válidos y, en algunos casos, acompañados de traducciones certificadas. El DMV permite que estos inmigrantes puedan obtener una licencia para conducir legalmente, promoviendo tanto la seguridad vial como la inclusión de estas personas en la vida cotidiana del estado.

DMV: ¿cómo solicitar la licencia AB 60 en California?

Para obtener la licencia AB 60, los solicitantes deben programar una cita en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y presentar la documentación requerida. Luego, deben aprobar dos exámenes: uno escrito, sobre las reglas de tránsito, y otro práctico, para demostrar sus habilidades de conducción.

El proceso también incluye la verificación de que los solicitantes residen en California y cumplen con los requisitos establecidos. Si todo está en orden, el DMV emite la licencia, que tendrá una anotación que dice "no válida para fines federales", pero es completamente legal para conducir dentro del estado.

¿La licencia de conducir AB 60 te otorga un estatus legal en California?

No, la licencia AB 60 no otorga un estatus migratorio ni cambia la situación del solicitante ante el gobierno federal. Es válida solo para fines estatales, lo que significa que permite conducir en California y obtener un seguro vehicular, pero no se puede usar para trámites federales, como abordar vuelos o ingresar a edificios gubernamentales.

Esta licencia es una herramienta importante para miles de inmigrantes indocumentados, pero no afecta su estatus migratorio ni les da derechos más allá de la conducción legal dentro del estado de California.