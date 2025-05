Las mejores carreras universitarias para conseguir un trabajo bien remunerado en EEUU este 2025, según la Reserva Federal

Según The Hill, la deuda por préstamos estudiantiles en Estados Unidos sigue creciendo y ya supera los US$1.8 billones, lo que genera un debate sobre el verdadero las carreras universitarias con mayor demanda para un mejor ingreso salarial. Sin embargo, a pesar del aumento en los costos, los expertos coinciden en que un título universitario puede ofrecer uno de los mayores retornos de inversión a largo plazo. Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que los graduados universitarios ganan, en promedio, US$32.000 más al año que aquellos que solo tienen un diploma de escuela secundaria.

Además, los estudios indican que, durante las últimas tres décadas, la rentabilidad de un título universitario se ha mantenido entre el 12% y el 13% anual, lo que lo coloca como una inversión con una tasa de retorno histórica positiva. Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, comparó esta rentabilidad con la de una cuenta de ahorros, algo muy poco común en el panorama actual.

Carreras universitarias con mayor rentabilidad en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos analizó diferentes factores para determinar cuáles son las carreras universitarias con mayor demanda para el retorno de inversión. Los títulos en campos como ingeniería, matemáticas, informática, y negocios ofrecen los mayores retornos, con un rendimiento anual cercano al 18%. En cambio, carreras como las humanidades tienen una rentabilidad considerablemente menor, con solo un 8% de retorno.

En cuanto a las ciencias de la salud, los graduados disfrutan de un retorno anual del 14%, lo que refleja la alta demanda de profesionales en este sector. Esta disparidad en los rendimientos resalta la importancia de elegir una carrera que no solo se alinee con los intereses personales, sino también con las tendencias del mercado laboral.

Federal Reserve Bank of New York • N.Y. Fed analysis cites multiple data sources.

Mercado laboral para los graduados en Estados Unidos

A pesar de la creciente rentabilidad de los títulos universitarios, conseguir un buen empleo no es algo inmediato, relata The Hill. Muchos recién graduados estadounidenses deben enfrentarse a un proceso competitivo para ingresar al mercado laboral, y no siempre obtienen el trabajo ideal de inmediato. Según Emily Levine, vicepresidenta ejecutiva de Career Group Companies, es común que los graduados acepten trabajos que no son sus puestos soñados al principio de sus carreras.

No obstante, la rentabilidad de un título universitario tiende a aumentar con los años. Un graduado típico gana alrededor de $80,000 anuales, frente a los US$47.000 de un trabajador sin estudios universitarios. La prima salarial también se incrementa a medida que avanza la carrera profesional, lo que demuestra que la educación universitaria puede ser una inversión que siga generando beneficios a lo largo de toda la vida.