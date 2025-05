Licencia de conducir en California: norma vigente del DMV habilita a este grupo de conductores renovar su permiso sin rendir examen teórico

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aplica una medida que facilita la renovación de la licencia de conducir para miles de conductores en California. Esta disposición elimina la necesidad de rendir el examen teórico a un grupo específico de residentes que cuenten con un historial limpio y no presentan infracciones graves.

El nuevo sistema del DMV busca agilizar el proceso de renovación, reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia en un estado con millones de conductores de California.

El DMV de California dio a conocer que los conductores que cuenten con un historial limpio podrán renovar su licencia de conducir sin tener que presentar el examen escrito. Este cambio es parte de los esfuerzos por facilitar y optimizar los trámites para los residentes responsables que no representan un riesgo para la seguridad vial.

Para calificar, los solicitantes deben mantener una licencia vigente durante los últimos cinco años, sin infracciones graves en ese período. Además, deben demostrar que no han acumulado puntos en su récord y que no han sido responsables de accidentes con lesiones. La exención del examen teórico solo aplica a quienes no hayan tenido problemas graves con la ley recientemente.

El objetivo de esta normativa es reducir la carga de trabajo del DMV y permitir que los conductores más responsables puedan completar su renovación de manera más ágil, sin la necesidad de acudir a un examen que a menudo resulta tedioso y engorroso.

Licencia de conducir en California: requisitos para renovar el permiso

Para poder renovar la licencia de conducir en California bajo la nueva normativa del DMV, los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Historial limpio: no haber cometido infracciones graves ni haber acumulado puntos en los últimos cinco años.

Licencia vigente: contar con un permiso válido durante los últimos cinco años.

Sin accidentes con lesiones: no haber sido responsable de accidentes que involucren daños personales a otras personas.

Es importante destacar que, aunque el examen teórico esté exento, los conductores deberán cumplir con otros procedimientos. Por ejemplo, se les realizará una prueba de visión, además de abonar las tarifas correspondientes para la renovación de su licencia.

California: ¿cómo renovar la licencia de conducir en 2025?

Los residentes de California tienen varias opciones para renovar su licencia de conducir en 2025. A continuación, te presentamos los tres métodos más comunes que los conductores pueden utilizar: