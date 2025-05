Cónclave 2025 EN VIVO: dónde ver la elección papal hoy desde Texas y horario local

El Cónclave 2025 está a punto de comenzar, un evento crucial para la Iglesia Católica, ya que determinará quién será el próximo papa. Este proceso, que involucra a cardenales de todo el mundo, se lleva a cabo a puerta cerrada en la Capilla Sixtina del Vaticano.

A medida que el mundo se prepara para presenciar este evento histórico, muchos se preguntan cómo y dónde pueden seguir la elección papal en vivo, especialmente aquellos que se encuentran fuera de Europa, como en Texas, Estados Unidos. Si te encuentras en el estado de Texas, tenemos toda la información que necesitas sobre cómo seguir el Cónclave en tiempo real y no perderte ningún detalle.

Dónde ver el Cónclave 2025 en vivo desde Texas

Si deseas seguir el Cónclave 2025 en vivo desde Texas, hay varias opciones disponibles que te permitirán estar conectado con el evento desde cualquier lugar del estado. Las principales cadenas de noticias internacionales, como CNN, BBC, y EWTN, transmitirán en directo los momentos más importantes del Cónclave, lo que incluye el humo blanco que marca la elección del nuevo Papa. Además, algunas plataformas de streaming como YouTube (en el canal oficial del Vaticano) ofrecerán transmisiones en vivo del evento histórico.

Para aquellos que prefieren la cobertura en español, varios canales y plataformas también brindarán traducción simultánea o transmisiones completas. Las votaciones comienzan partir de las 4.40 p.m. de Roma del miércoles 7 de mayo, es decir, en Estados Unidos serán las 10.30 a.m. ET / 7.30 a.m. PT. En Texas, se puede ver el evento desde las 9.30 a.m. del 7 de mayo.

¿Cómo es el proceso del Cónclave y cuánto dura?

El proceso del Cónclave para elegir al nuevo papa sigue una serie de pasos muy establecidos que datan de siglos atrás. Después de la muerte o renuncia del pontífice anterior, los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina, donde permanecen aislados del mundo exterior. Durante el Cónclave, los cardenales votan de manera secreta para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Para que un cardenal sea elegido papa, debe recibir una mayoría de dos tercios de los votos. Si en las primeras rondas no se alcanza este umbral, el proceso continúa hasta que un candidato logra obtener el número necesario de votos.

La duración del Cónclave puede variar, pero en promedio, puede tomar entre 2 y 5 días. Sin embargo, en ocasiones excepcionales, el proceso puede extenderse por más tiempo si no se alcanza un consenso rápido. Durante este período, los cardenales se dedican únicamente a la elección, sin contacto con el exterior, lo que añade un aire de misterio y solemnidad al evento. El Cónclave culmina cuando se emite la fumata blanca, lo que indica que se ha elegido un nuevo pontífice y que la Iglesia Católica está lista para dar inicio a una nueva era.

¿Quiénes son los favoritos para ser el nuevo papa?