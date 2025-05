Real ID en Texas: ¿cómo obtener el documento oficial si soy inmigrante en EEUU?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado que, desde el 7 de mayo de 2025, se exigirá el uso de una identificación conforme a la ley Real ID. Ello será válido principalmente para abordar vuelos nacionales dentro de los Estados Unidos, así como para acceder a edificios federales como bases militares.

Con el plazo límite acercándose, muchos inmigrantes se preguntan si la normativa Real ID los incluye o no. Es importante diferenciar entre los inmigrantes con un estatus legal en el país y aquellos indocumentados, ya que los requisitos pueden variar. Según el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, es preciso tramitar el Real ID cuanto antes para evitar contratiempos.

¿Cómo sacar el Real ID si soy inmigrante? Requisitos 2025

De acuerdo con lo señalado por la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), solo los ciudadanos estadounidenses o los extranjeros que puedan demostrar su presencia legal en el país tienen derecho a obtener una Real ID. Esto implica que, al igual que ocurre con las licencias de conducir, los migrantes indocumentados no pueden tramitar una Real ID.

Para las personas que se encuentran regularizando su situación migratoria, estos son los documentos requeridos según el DPS de Texas:

Una copia original o certificada de un certificado de nacimiento, pasaporte o tarjeta estadounidense vigente.

La tarjeta de Seguro Social.

El registro o título actual del vehículo de Texas.

Una póliza de seguro de automóvil actual o el estado de cuenta del seguro de automóvil.

Es importante recordar que, si bien la cita puede agendarse de manera virtual, es preciso acudir presencialmente a una oficina del DPS con los documentos solicitados.

¿Cuánto cuesta sacar el Real ID en Texas?

El costo para obtener un Real ID en Texas depende de la edad y si se trata de una nueva solicitud o renovación.

Menores de 18 años: US$16

US$16 18 a 84 años (nueva o renovación) : US$33

(nueva o renovación) US$33 Mayores de 85 años (nueva o renovación) : US$9

(nueva o renovación) US$9 Reemplazo: US$11

US$11 Veteranos discapacitados: Gratuito

Real ID en Texas: estas oficinas del DPS te ayudan a tramitar el documento

En Texas, las oficinas del DPS han implementado horarios extendidos y días adicionales para facilitar la obtención del REAL ID antes de la fecha límite del 7 de mayo. Sin embargo, estos horarios especiales pueden variar según la ubicación. Este es un listado de oficinas en las ciudades clave de Texas:

Condado de Dallas:

500 Elm Street, Suite 1200, Dallas

1925 E. Beltline Rd., Suite 100, Carrollton

Condado de Harris:

1001 Preston, Houston

2110 East Governors Circle, Houston

Condado de Tarrant:

100 E Weatherford St. Fort Worth

2425 Gravel Drive, Fort Worth

Condado de Maverick:

1823 S. Veterans Street, Eagle Pass

Condado de Bexar:

233 N Pecos La Trinidad San Antonio

Centro comercial Rolling Oaks, 6909 North Loop 1604 E, Suite 1199, San Antonio

Condado de Webb:

1110 Victoria St, Suite 107, Laredo

600 West Expressway 83 Pharr

¿Hasta cuando puedo sacar el Real ID? Fecha límite 7 de mayo

Las personas que no hayan realizado el trámite para obtener la Real ID todavía, pueden continuar solicitándola luego de la fecha límite del 7 de mayo. No obstante, deben tener conocimiento de que a partir de ese día, sus licencias estatales comunes ya no les serán útiles para acceder a instalaciones federales o viajar dentro de Estados Unidos, según la ley Real ID del 2005.

Las autoridades recomiendan a los residentes de Texas verificar el estado de su identificación y gestionar la obtención de la Real ID con anticipación, para evitar inconvenientes con los nuevos requisitos de seguridad.