DMV de California revela que grupo de personas no necesitarán tramitar la Real ID este 2025

El DMV de California especificó que personas no necesitan la Real ID en 2025. Foto: Composición LR

A partir del 7 de mayo de 2025, la Real ID será obligatoria para abordar vuelos dentro de los Estados Unidos y acceder a instalaciones federales. Sin embargo, no todos los residentes de California deben obtener este documento, ya que existen varias excepciones, según lo explicó el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California. Este artículo te proporciona todos los detalles sobre quiénes están exentos del trámite, así como los requisitos para obtener la Real ID en el estado.

El gobierno federal implementó la legislación del Real ID hace más de 15 años, pero no fue hasta 2025 cuando la medida entrará en vigencia para todos los ciudadanos. A pesar de la obligatoriedad del documento, el DMV de California ha aclarado que ciertos ciudadanos no necesitan tramitarlo, lo que podría aliviar la carga para aquellos que ya poseen otros documentos de identificación válidos. Aquí te explicamos quiénes no están obligados a obtenerlo y cuáles son los requisitos para quienes sí deben hacerlo.

Real ID en California 2025: ¿qué personas no necesitan tramitarlo según DMV?

A partir del 7 de mayo de 2025, la Real ID se convertirá en un requisito indispensable para las personas que deseen abordar vuelos dentro de los Estados Unidos o acceder a instalaciones federales. Sin embargo, no todos los ciudadanos en California están obligados a obtener este documento. Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, aquellas personas que ya posean un pasaporte estadounidense vigente o que no necesiten volar dentro de los próximos meses pueden esperar para tramitar su Real ID hasta que llegue el momento de renovar su licencia de conducir o identificación de California.

El DMV ha indicado que la obtención de la Real ID California es opcional para quienes ya tienen otros documentos aceptados por el gobierno federal, como un pasaporte estadounidense, una tarjeta de pasaporte, una identificación militar o una licencia de conducir mejorada. Estos documentos ya cumplen con los estándares de seguridad federal, lo que significa que no es necesario obtener una licencia Real ID California si planeas seguir usando alguno de ellos.

Por lo tanto, aquellos ciudadanos que no planean viajar por aire o acceder a instalaciones federales pronto pueden optar por esperar y realizar el trámite de la Real ID solo cuando sea necesario renovar su identificación actual.

Requisitos para obtener la Real ID en California

Obtener la Real ID California es un proceso sencillo para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Para obtener este documento, los solicitantes deben presentar varios documentos en el DMV de California. A continuación, te presentamos los documentos necesarios para completar el trámite:

Prueba de identidad: para comprobar tu identidad, debes presentar un documento como un pasaporte estadounidense vigente o una licencia de conducir válida. Si ya tienes un pasaporte estadounidense, puedes usarlo como prueba de identidad para evitar la necesidad de obtener una Real ID. Prueba de residencia: es necesario presentar pruebas que indiquen tu residencia en California, como facturas de servicios públicos o contratos de arrendamiento. Número de Seguro Social (SSN): deberás proporcionar tu número de Seguro Social, si es que no está ya registrado en el DMV. Prueba de ciudadanía o residencia legal: si no eres ciudadano estadounidense, necesitarás demostrar tu estatus legal con documentos como una tarjeta verde o visa válida.

Una vez presentados estos documentos, el proceso de obtención de la Real ID es rápido y puedes recibirlo por correo en un plazo de algunas semanas.

¿Cuál es la fecha límite para obtener la Real ID en California?

La fecha límite para obtener la Real ID California es el 7 de mayo de 2025, cuando la normativa comenzará a ser estrictamente aplicable en todo el país. A partir de esa fecha, quienes deseen volar dentro de los Estados Unidos o acceder a instalaciones federales deberán presentar una Real ID o un documento equivalente que cumpla con los requisitos federales. Sin embargo, como hemos mencionado, aquellos que ya cuenten con otros documentos válidos, como un pasaporte estadounidense o una licencia de conducir mejorada, no estarán obligados a obtener la Real ID en este plazo.

Es fundamental estar al tanto de los plazos establecidos, ya que, si planeas viajar después de la fecha límite, es posible que no puedas abordar tu vuelo sin la Real ID o una identificación aceptada a nivel federal.