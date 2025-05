Trabajos con seguro médico en EEUU 2025: los 6 empleos a medio tiempo que ofrecen este y otros beneficios al trabajador

Tener un seguro de salud particular en Estados Unidos puede resultar en un fuerte desembolso de dinero para quienes no cuentan con buenos ingresos económicos o, peor aún, si no tienen un trabajo.

Sin embargo, aunque algunas personas no lo sepan, hay empresas que ofrecen empleos a medio tiempo y te brindan un seguro médico incluso si solo trabajas 15 horas semanales. En ese sentido, además de Amazon, Walmart y Starbucks, conoce los trabajos en los que puedes obtener este y otros beneficios más acorde a la ley.

¿Cuáles son los 6 empleos que te permiten acceder a un seguro médico pese a que trabajes a medio tiempo?

En Estados Unidos, existen varias empresas que ofrecen seguro médico a sus empleados de medio tiempo, lo que representa una gran ventaja, ya que el costo de un seguro médico privado puede ser muy alto. Aquí te mostramos los seis empleos que permiten acceder a un seguro médico, incluso trabajando a medio tiempo:

Staples: aquellos empleados de Staples que trabajen durante al menos 15 horas a la semana suelen obtener un seguro médico limitado. También ofrecen seguro de vida, cobertura por discapacidad a corto plazo y servicios legales.

los trabajadores de Starbucks que mantengan un promedio semanal de 20 horas durante tres meses consecutivos pueden calificar para seguros médicos, dentales y oftalmológicos. Esta cobertura se mantendrá cuando se mantenga el promedio de horas trabajadas.

Amazon: brinda cobertura de salud a los empleados a medio tiempo que trabajen, como mínimo, 20 horas por semana. Lo que incluye la cobertura dental, óptica y acceso a salud virtual, lo que sirve para informarse desde cualquier lugar.

Lowe's: los empleados de medio tiempo de Lowe's pueden obtener un seguro médico completo después de seis meses de empleo. También pueden optar a tener otros beneficios como seguro dental y oftalmológico, seguro de vida y vacaciones pagadas.

Walmart: proporciona seguro médico para los empleados a jornada parcial que trabajen una media de 24 horas por semana. Adicionalmente, ofrecen bonos por rendimiento, apoyo educativo y otros beneficios como parte de sus prestaciones.

Chipotle: ofrece cobertura médica, dental y oftalmológica a sus empleados de medio tiempo, e incluso extiende estos beneficios a sus parejas. Además, ofrecen seguros de vida y contra muerte accidental.

¿Qué beneficios te brinda un seguro médico en Estados Unidos?

Un seguro de salud en EEUU proporciona una gran cantidad de beneficios, como la cobertura para atención médica, emergencias, hospitalización, medicamentos recetados o de venta libre y servicios preventivos, como la vacunación y las pruebas. También puede abarcar cuidado dental y oftalmológico, salud mental, rehabilitación y cuidado prenatal y postnatal.

Asimismo, incluye cirugías, procedimientos de especialidad y programas de bienestar como, por ejemplo, descuentos en gimnasios. Algunos planes pueden incluir, además, la cobertura internacional y la asistencia médica a través de un médico con citas virtuales. Estos beneficios son variables, también, de acuerdo con el plan o la aseguradora, y son útiles para ayudar a reducir sus costos de atención médica en un país donde los gastos en salud pueden llegar a ser altos.