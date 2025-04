Real ID para inmigrantes con Green Card en California: lista confirmada de requisitos para aplicar a la identificación federal

A partir del 7 de mayo de 2025, la Real ID será necesaria para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales en Estados Unidos. Si eres inmigrante con Green Card en California, puedes obtener esta identificación, pero hay varios requisitos que debes cumplir.

Este artículo te detalla los pasos y documentos necesarios para solicitar la Real ID en California si eres titular de una Green Card.

PUEDES VER: Nueva ley aprobada por Gavin Newsom permite trabajar en California sin la necesidad de tener una licencia de conducir en 2025

Real ID en California: requisitos para inmigrantes con Green Card

Si tienes una Green Card y resides en California, deberás cumplir con esta lista de requisitos clave para solicitar tu Real ID:

Prueba de identidad y estatus legal: tarjeta de residente permanente vigente (Formulario I-551). Si está vencida, puedes acompañarla de un Aviso de Acción (Formulario I-797 C) o un Aviso de Aprobación (Formulario I-797).

Número de Seguro Social (SSN).

Comprobante de residencia: dos documentos que validen tu dirección actual en California.

Durante el proceso, te tomarán una fotografía y te pedirán que firmes en persona en el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de California.

California: ¿cómo solicitar la Real ID si tengo Green Card?

Obtener tu Real ID en California si eres residente con Green Card es un proceso sencillo, pero que requiere tu atención a los detalles. Estos son los pasos a seguir:

Reúne tus documentos: Green Card, SSN y comprobantes de residencia.

Agenda una cita en el DMV por medio de su sitio web.

Ve al DMV y presenta los documentos originales y, además, te tomarán una foto y te pedirán tu firma.

Paga la tarifa.

Recibe tu Real ID.

PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom en California permite incautar vehículos sin detener al conductor

¿Un inmigrante indocumentado puede solicitar la Real ID en California?

No, los inmigrantes indocumentados no pueden solicitar la Real ID en California. Este tipo de identificación está destinado únicamente a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en el país. Aquellos que no cuenten con estatus legal en el país pueden obtener una licencia de conducir estándar bajo la Ley AB 60, que les permite manejar legalmente dentro de California, pero no podrán acceder a la Real ID.