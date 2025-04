A pesar de que la Green Card permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no garantiza la permanencia absoluta en el país.

Con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder y su promesa de aplicar una política de deportaciones masivas, incluso los residentes permanentes legales se sienten en riesgo.

Tener una tarjeta de residencia permanente es un privilegio, no un derecho incondicional. Cometer ciertos delitos o infringir determinadas leyes puede poner en peligro ese estatus migratorio.

La Green Card no es una garantía de inmunidad ante el sistema migratorio. Foto: composición LR

¿Por qué pueden deportar a un residente con Green Card?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclara que una persona mantiene su estatus de residente siempre que no incurra en acciones que, según la ley, justifiquen su deportación. La sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece una lista detallada de motivos por los que cualquier extranjero puede ser removido del país, independientemente de su estatus migratorio.

La abogada de inmigración Elizabeth Uribe, en declaraciones a CNN, afirmó que la Green Card no debe asumirse como algo permanente si no se respetan las condiciones que la respaldan. "Un residente no debería ser deportado, a menos que un juez determine que ha perdido ese privilegio y emita una orden de deportación", señaló. Por eso, es fundamental evitar conductas que puedan interpretarse como una amenaza para la seguridad o el orden público.

Motivos por los que un residente legal puede ser deportado

A continuación, se presentan algunas de las causas más comunes de deportación para personas con Green Card, según la legislación migratoria de Estados Unidos:

Ayudar a ingresar ilegalmente a otra persona : cualquier forma de colaboración con la inmigración ilegal, ya sea inducir, asistir o encubrir el ingreso no autorizado de otra persona al país, puede ser causal de expulsión.

: cualquier forma de colaboración con la inmigración ilegal, ya sea inducir, asistir o encubrir el ingreso no autorizado de otra persona al país, puede ser causal de expulsión. Fraude matrimonial: fingir un matrimonio con el fin de obtener beneficios migratorios es considerado un fraude grave y puede derivar en la pérdida de la residencia.

fingir un matrimonio con el fin de obtener beneficios migratorios es considerado un fraude grave y puede derivar en la pérdida de la residencia. Delitos agravados: entre ellos se encuentran el tráfico de drogas, el uso o posesión ilegal de armas, soborno, fraude financiero, falsificación de documentos y pornografía infantil.

entre ellos se encuentran el tráfico de drogas, el uso o posesión ilegal de armas, soborno, fraude financiero, falsificación de documentos y pornografía infantil. Condenas múltiples: acumular diversas condenas penales, incluso si no son delitos graves individualmente, puede generar un proceso de deportación.

acumular diversas condenas penales, incluso si no son delitos graves individualmente, puede generar un proceso de deportación. Evasión de controles migratorios: escapar o evitar puntos de revisión de inmigración representa una infracción federal.

escapar o evitar puntos de revisión de inmigración representa una infracción federal. Violencia doméstica y delitos sexuales: ser condenado por acoso, agresión, violación de órdenes de protección o crímenes contra menores puede llevar a la pérdida de la residencia permanente.

ser condenado por acoso, agresión, violación de órdenes de protección o crímenes contra menores puede llevar a la pérdida de la residencia permanente. Trata de personas o actividades terroristas: cualquier vinculación con estas actividades, aunque no se haya completado el acto, es motivo suficiente para la expulsión.

cualquier vinculación con estas actividades, aunque no se haya completado el acto, es motivo suficiente para la expulsión. Sabotaje, traición o conspiración contra el Gobierno: estos delitos contra la seguridad nacional se consideran particularmente graves y no admiten defensas migratorias comunes.

La Green Card no es una garantía de inmunidad ante el sistema migratorio. Actuar con responsabilidad y consultar a abogados especializados en inmigración es esencial para conservar el derecho a permanecer en Estados Unidos sin contratiempos.