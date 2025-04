¡Preocupante! Donald Trump firma orden que restringe beneficios a indocumentados y genera alarma en inmigrantes

El presidente Donald Trump firmó este 15 de abril un memorando que prohíbe a los inmigrantes indocumentados acceder a prestaciones de la Ley de Seguridad Social. La Casa Blanca indicó que la medida tiene como objetivo reforzar la elegibilidad y evitar el uso indebido de fondos públicos. Algunos trabajadores indocumentados utilizan números de la Seguridad Social falsos o prestados y cotizan al sistema, pero no tienen derecho a recibir prestaciones según la ley actual.

El memorando instruye a los secretarios de los Departamentos de Trabajo y Salud, así como al comisionado del Seguro Social, a tomar medidas para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas de la Seguridad Social. Además, se ordena la asignación de fiscales especializados en fraude de la Seguridad Social y en programas como Medicare y Medicaid. La medida también incluye acciones contra estados y localidades que no verifiquen adecuadamente la elegibilidad de los beneficiarios.​

Donald Trump justifica la medida por malos usos del número de la Seguridad Social

La administración de Trump ha argumentado que la medida busca garantizar que los beneficios financiados por los contribuyentes se otorguen solo a personas elegibles y no fomenten la inmigración ilegal. Según la Casa Blanca, algunos inmigrantes indocumentados han utilizado números de la Seguridad Social falsos o prestados para trabajar y cotizar al sistema, pero no tienen derecho a recibir prestaciones. La medida también responde a preocupaciones sobre el uso indebido de fondos públicos y la necesidad de reforzar la elegibilidad en los programas de bienestar social.

La orden ejecutiva también solicita una revisión exhaustiva de los sistemas de verificación de elegibilidad, y propone implementar nuevos mecanismos de control a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos para detectar inconsistencias en la documentación. Funcionarios del gobierno sostienen que esta acción fortalece la rendición de cuentas en la distribución de recursos públicos y desalienta prácticas irregulares en el acceso a beneficios federales.

Reacciones en Estados Unidos y consecuencias de la medida

La medida ha generado reacciones mixtas. El expresidente Joe Biden criticó la política, señalando que en menos de 100 días de la nueva administración se ha causado un "daño impresionante" al sistema de Seguridad Social. Por otro lado, la Administración de Seguridad Social defendió la medida, señalando que solo en 2024 se asignaron números de Seguridad Social a más de dos millones de extranjeros sin documentación en regla. La medida también ha sido vista como parte de una estrategia más amplia para reducir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza.

El memorando firmado por el presidente Trump contempla la creación de reportes periódicos que detallen las acciones de cumplimiento implementadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias involucradas en la gestión de prestaciones. La Casa Blanca considera que esta iniciativa es un paso decisivo para restaurar la confianza pública en el manejo de los recursos fiscales y en la administración de los servicios de seguridad social.