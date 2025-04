¡Atención, conductores de Florida! Ahora puedes renovar tu registro vehicular en este supermercado de Miami-Dade

Los conductores de Miami-Dade ahora tienen la opción de renovar el registro vehicular mientras realizan sus compras en los supermercados Publix. En estos establecimientos se han colocado varios quioscos de autoservicio que facilitan la renovación e impresión tanto de la matrícula vehicular como de las calcomanías de las placas, según informó la oficina del Recaudador de Impuestos del condado, dirigida por Daniel Fernández.

Este procedimiento es rápido y fácil, lo que ayuda a los usuarios a evitar el desplazamiento a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Los quioscos están ubicados en puntos estratégicos de Miami, Miami Beach, Doral y Homestead, permitiendo a los residentes realizar el trámite en cuestión de minutos.

¿En qué lugares de Miami-Dade se encuentran ubicados los quioscos de Publix?

Los quioscos ya se encuentran disponibles en cinco supermercados Publix localizados en:

15771 Southwest 152nd Street in Miami

20201 Southwest 127th Avenue in Miami

7550 Northwest 104th Avenue in Doral

1920 West Avenue in Miami Beach

891 N. Homestead Boulevard in Homestead

¿Cómo renovar tu registro vehicular en los supermercados Publix de Miami-Dade?

Ingresa el PIN que te fue proporcionado para la renovación de tu matrícula.

Introduce la fecha de nacimiento del propietario principal registrado en el vehículo.

Sigue las instrucciones del quiosco, que te orientará en el resto del proceso.

Realiza el pago utilizando una tarjeta de crédito o débito.

Al completar la transacción, recibirás impresa la renovación, la nueva calcomanía de la matrícula y el recibo de la operación.

Conductor de Florida: esto debes tener en cuenta si deseas renovar tu registro vehicular

Los conductores de Florida tienen la posibilidad de renovar la matrícula de vehículos que no requieran una placa nueva, siempre y cuando no tengan la licencia suspendida ni deudas por peajes no pagados. Sin embargo, no es posible renovar matrículas de vehículos autónomos, embarcaciones, autos oficiales, casas móviles, placas personalizadas ni permisos o carteles de estacionamiento, entre otros.

Es importante destacar que este sistema ya está en funcionamiento. Solo se deberá abonar una tarifa adicional de $2.50, cobrada por los operadores de los quioscos, lo cual resulta más económico que realizar la renovación a través de la página web o en las oficinas del recolector de impuestos.

"Al incorporar quioscos de autoservicio en lugares frecuentados, estamos eliminando barreras y modernizando la manera en que los residentes interactúan con los servicios públicos esenciales", comentó el Recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.

Conoce el estatuto de Florida que castiga a los conductores si modifican la matrícula de los vehículos

La Sección 320.061 del Estatuto de Florida establece reglas específicas para las matrículas de los vehículos, con el fin de asegurar que siempre sean visibles y legibles. Este estatuto prohíbe modificar el color de la matrícula o alterar cualquier parte que pueda afectar su visibilidad, como los números de registro o las etiquetas de validación.

Asimismo, se prohíbe el uso de cubiertas, aerosoles reflectantes o dispositivos luminosos que obstruyan la correcta visualización de la matrícula. Estas restricciones no solo tienen el propósito de mantener la estética del vehículo, sino también de asegurar que las matrículas sean fácilmente identificables por las autoridades.