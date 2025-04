TSA: lista confirmada de identificaciones válidas que te pedirán en el punto de control de los aeropuertos de EEUU antes de viajar

Si no tienes una identificación válida, la TSA te someterá a un proceso de verificación de identidad antes de permitir el acceso a la zona de embarque. Foto: TSA

Si no tienes una identificación válida, la TSA te someterá a un proceso de verificación de identidad antes de permitir el acceso a la zona de embarque. Foto: TSA

Cuando viajas dentro de Estados Unidos, es crucial contar con una identificación válida al momento de pasar por el punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto. La TSA exige que los pasajeros presenten documentos específicos para asegurar que se cumplan las normativas de seguridad. Desde licencias de conducir hasta pasaportes, hay varias opciones aceptadas, pero es importante saber exactamente qué se permite, especialmente si viajas después del 7 de mayo de 2025, cuando algunos documentos deberán cumplir con ciertos estándares.

Este artículo detalla las identificaciones válidas que puedes presentar para evitar retrasos o contratiempos en el punto de control de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. Aquí te explicamos todo lo que debes saber para estar preparado.

¿Cuáles son las identificaciones válidas a presentar en el punto de control de la TSA?

La TSA acepta diversos documentos para garantizar la seguridad en los aeropuertos. A continuación, se detallan las identificaciones válidas que puedes presentar al momento de pasar el control de seguridad en los aeropuertos de EE.UU.:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado: esto incluye las licencias de conducir o tarjetas de identificación con fotografía emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de tu estado, siempre que cumplan con los requisitos de REAL ID .

. Licencia de conducir mejorada emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del DHS: incluye Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU.: incluye las identificaciones emitidas a los dependientes del personal militar.

Tarjeta de residente permanente o Green Card.

Tarjeta de cruce de frontera.

Identificación con fotografía emitida por una nación tribal.

Tarjeta PIV HSPD-12: este tipo de identificación es emitida por agencias federales y también es válida para el control de seguridad.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense.

Tarjeta de Identificación de Trabajador de Transporte.

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC).

¿Qué pasa si no tengo un documento válido aceptado por la TSA en EE.UU.?

Si llegas al punto de control sin un documento válido, los agentes de la TSA no te permitirán acceder a la zona de embarque. En este caso, te pedirán realizar un proceso de verificación de identidad. Este procedimiento incluye la recopilación de información personal, como tu nombre y dirección, para confirmar tu identidad.

Si la verificación es exitosa, podrás proceder, aunque estarás sujeto a inspecciones adicionales. Si no se puede confirmar tu identidad o decides no cooperar, no podrás continuar con el proceso de seguridad y perderás la oportunidad de abordar el vuelo.