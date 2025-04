Ante la inminente temporada de estiaje, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha lanzado un mensaje claro y directo, cuidar el agua es una tarea urgente, inaplazable y de todos. Durante los meses de marzo a junio, la capital enfrentará una disminución crítica en las lluvias, y con ello, un riesgo real de afectaciones en el suministro de agua para millones de personas.

Brugada fue enfática, "el agua no es infinita. Si no cambiamos la manera en que la usamos, pronto no tendremos qué cuidar”, señaló. A través de este llamado, el gobierno mexicano busca generar conciencia y acción en cada rincón de la ciudad, por lo que se dispone de una ley, el no acatar esta normativa vigente de cuidado de este importante recurso puede llevar a diversas sanciones, desde multas por más de 33 mil pesos hasta trabajo comunitario.

¿Qué sanciones puedo enfrenta si desperdicio agua en México?

La temporada de estiaje ya comenzó, y con ella, la presión sobre el sistema hídrico de la Ciudad de México se vuelve cada vez más evidente. Menos lluvias significa menos agua para millones, y frente a este escenario, el gobierno mexicano no está dispuesto a permitir el consumo irresponsable de agua.

Las sanciones dispuestas para quienes desperdicien agua en esta temporada, de acuerdo con lo indicado por el artículo 110 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es una multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en 11,000 hasta casi 33 mil 942 pesos. También se dispone de otras medidas, que pueden ser trabajo comunitario o 13 a 14 horas de arresto.

¿Qué es la temporada de estiaje en México y qué recomendaciones brindó Clara Brugada?

La temporada de estiaje es la época del año en el que las lluvias disminuyen afectando la disponibilidad de agua en la ciudad, Ante ello, Clara Brugada compartió recomendaciones para sobrellevar este fenómeno climático y evitar la escasez de agua.