Senado de Tennessee aprobó proyecto de ley que permitiría negarle la educación a inmigrantes según su estatus migratorio en EEUU

El Senado de Tennessee ha aprobado una controvertida propuesta que permite a las escuelas públicas negar la matrícula a inmigrantes en función de su estatus migratorio. La medida, que ha generado un intenso debate, fue aprobada con un voto de 19 a 13, lo que desató gritos de protesta en la sala, según informó WBIR.

La propuesta, conocida como SB 836, incluye una enmienda que exige a los distritos escolares locales obtener documentación que demuestre que cada niño es ciudadano estadounidense, está en proceso de obtener la ciudadanía o posee un estatus migratorio legal. Legisladores de ambos partidos han expresado su oposición, instando a sus colegas a considerar sus valores cristianos al votar.

El senador Ferrell Haile (R-Gallatin) argumentó que "estamos castigando a los niños por las acciones de sus padres", sugiriendo que se evalúe cuánto gasta el estado en la educación de estudiantes indocumentados antes de imponerles matrícula. Por su parte, el senador Page Walley (R-Savannah) afirmó que la propuesta contradice la "noble historia" del estado en la protección de los niños.

SB 836: reacciones en el Senado de Tennessee

Varios senadores de Tennessee, incluidos Sara Kyle (D-Memphis) y Charlane Oliver (D-Nashville), se manifestaron en contra del proyecto, destacando las implicaciones morales y éticas de la medida. El senador Todd Gardenhire (R-Chattanooga) se mostró emocional al explicar su oposición, afirmando que "este es un proyecto de ley que no necesitamos en el estado de Tennessee".

En contraste, los senadores Ken Yager (R-Kingston) y Brent Taylor (R-Memphis) defendieron la propuesta, argumentando que es necesaria para abordar preocupaciones sobre el gasto estatal en educación. Sin embargo, un informe fiscal advirtió que la medida podría poner en riesgo la financiación federal para Tennessee, aunque no se pudo determinar el impacto exacto.

SB 836: implicaciones legales y educativas en Tennessee

La propuesta busca desafiar la decisión histórica de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Plyler v. Doe de 1982, que prohíbe a los estados restringir la educación pública a niños en función de su estatus migratorio. El senador Bo Watson (R-Hixson), quien introdujo el proyecto, argumentó que el estado tiene una "responsabilidad financiera" y que se está gastando dinero en estudiantes indocumentados, aunque no pudo proporcionar cifras específicas sobre este gasto.

Según estimaciones del Migration Policy Institute, alrededor de 128,000 personas viven en Tennessee sin documentación, de las cuales aproximadamente 10,000 son niños en edad escolar. Estos estudiantes habrían generado al menos 68,6 millones de dólares para sus escuelas en el año escolar 2023-2024, según la fórmula de financiación escolar TISA del estado.

SB 836: perspectivas de los legisladores de Tennessee

El senador Raumesh Akbari (D-Memphis) destacó que proviene del distrito escolar más grande del estado, que alberga una gran población de personas indocumentadas, y que no ha tenido conversaciones sobre este tema con sus comisionados. Además, subrayó que las clases de inglés como segundo idioma (ESL) no son exclusivas para familias inmigrantes, sino que también benefician a estudiantes que pueden no hablar inglés.

La versión de la Cámara del proyecto fue presentada por el representante William Lamberth (R-Portland), quien argumentó que los estudiantes indocumentados podrían enfrentar dificultades para conseguir empleo tras graduarse. Sin embargo, los representantes demócratas cuestionaron la lógica de discutir el impacto de los estudiantes indocumentados en los presupuestos escolares tras la creación de un nuevo programa de vales escolares universales.

Próximos pasos legislativos para el proyecto de ley SB 836 en Tennessee

La versión de la Cámara debe ser aprobada por el Comité de Finanzas, Medios y Métodos antes de que pueda ser sometida a una votación completa en la Cámara. Se espera que el comité aborde el proyecto el lunes 14 de abril, mientras la comunidad y los legisladores continúan debatiendo las implicaciones de esta propuesta.