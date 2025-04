El programa CBP One para inmigrantes ha sido una herramienta clave en la política migratoria de Estados Unidos. A través de esta aplicación móvil, miles de inmigrantes lograron agendar citas para presentar solicitudes de asilo en puertos de entrada fronterizos, evitando así cruces irregulares. Sin embargo, recientes decisiones judiciales han puesto en duda su continuidad y han generado incertidumbre entre sus beneficiarios en estados como Illinois.

En medio de las decisiones cada vez más severas del presidente Donald Trump, la comunidad de inmigrantes vive una situación de incertidumbre. Expertos legales comienzan a analizar cómo quedaría la situación migratoria de quienes han accedido al beneficio a través de CBP One, especialmente en territorios con alta concentración como Illinois.

CBP One: beneficiarios del sistema en Illinois enfrentan incertidumbre jurídica

Los inmigrantes en Illinois que accedieron a Estados Unidos mediante el sistema CBP One enfrentan una situación legal incierta. Tras el llamado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a abandonar el país, Jorge Monte, abogado especialista en leyes migratorias indicó que esta advertencia está dirigida principalmente a quienes no completaron correctamente su proceso o no cuentan con documentación de respaldo suficiente.

Monte declaró: "Quiere decir que efectivamente ya no tienen estatus, no importa que hayan tenido un permiso de trabajo, ya están fuera de estatus; técnicamente tienen que salir. Ahora, ¿habrá excepciones u otra forma de darle la vuelta a esto? Creemos que sí”. Además, señaló que muchos inmigrantes que accedieron al país mediante CBP One creen erróneamente que tener una licencia de conducir o un permiso de trabajo les garantiza la permanencia: “Eso no los salva”, remarcó, “el estatus migratorio es lo que cuenta”.

El caso de Illinois es particularmente relevante por ser uno de los destinos con mayor número de migrantes que ingresaron utilizando esta vía. Organizaciones comunitarias han reportado un aumento en las consultas legales y manifestaron su preocupación por el impacto de posibles medidas restrictivas. Monte recomendó a los beneficiarios revisar su estatus legal con profesionales en derecho migratorio y considerar la posibilidad de aplicar para asilo político si califican.

Sugieren a inmigrantes en Illinois a buscar asesoría legal

La revocación del estatus migratorio a aproximadamente 900.000 personas marca un precedente que podría repetirse si se detectan irregularidades en los casos gestionados por CBP One para inmigrantes. El abgado Jorge Monte también advirtió que “cada caso debe evaluarse de forma individual” y que “los inmigrantes no deben tomar decisiones drásticas sin antes consultar con un abogado”.

Frente a este panorama, la principal recomendación de los especialistas es no dejarse llevar por rumores ni caer en pánico ante la información no confirmada. Los beneficiarios deben acudir a fuentes oficiales y recibir orientación legal adecuada para evitar errores que puedan derivar en la pérdida de su estatus. En Illinois, diversas organizaciones proinmigrantes ofrecen asesoría gratuita o de bajo costo para acompañar a quienes se encuentran en esta situación.

La situación de los migrantes bajo el programa CBP One continúa siendo motivo de debate a nivel nacional. Las decisiones polìticas y judiciales afectan el rumbo de esta herramienta, la cual fue concebida como una solución humanitaria,