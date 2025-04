Estos inmigrantes en EEUU pueden aplicar a la visa H-2A para trabajar en la temporada agrícola 2025

Con el inicio de la temporada agrícola en Estados Unidos, miles de inmigrantes podrán acceder a la visa H-2A para conseguir empleo. Foto: Composición LR/Enlace Latino/Visa Help

En Estados Unidos, miles de inmigrantes tienen la oportunidad de obtener una visa H-2A para trabajar de manera temporal en la agricultura. Este programa, que ha sido utilizado por agricultores de diversas regiones del país para cubrir la escasez de mano de obra, establece que solo ciertos trabajadores extranjeros pueden ser beneficiarios de este permiso. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el acceso a esta visa está regulado por un conjunto específico de normas que deben ser cumplidas por los empleadores y los solicitantes.

El proceso de aplicación a la visa H-2A requiere una serie de pasos para asegurar que los empleadores no despojan puestos de trabajo a los inmigrantes estadounidenses. La Administración de Empleo y Capacitación (ETA) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) juegan un papel crucial en la validación de las solicitudes. Este sistema está destinado a proteger tanto los derechos de los trabajadores extranjeros como los intereses laborales de los estadounidenses.

¿Qué inmigrantes pueden aplicar a la visa H-2A en Estados Unidos?

Para poder optar a la visa H-2A, los inmigrantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Según el USCIS, los trabajadores deben ser de países con los cuales Estados Unidos tiene acuerdos para participar en este programa. La petición debe ser presentada por un empleador que ofrezca un trabajo agrícola de naturaleza temporal o estacional, lo que significa que el empleo está destinado a durar una temporada específica dentro del año agrícola.

Además, los empleadores deben demostrar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles, cualificados y dispuestos para cubrir las vacantes. Esto significa que la contratación de inmigrantes no puede desplazar a los trabajadores nacionales ni alterar las condiciones laborales en el sector agrícola. En ese sentido, los empleadores deben presentar una Certificación de Trabajo Temporal emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Esta certificación valida que la contratación de los trabajadores extranjeros es necesaria y que no afectará el mercado laboral local.

¿Cuándo inició la temporada agrícola en Estados Unidos?

El comienzo de la temporada agrícola varía en diferentes regiones de Estados Unidos, ya que depende de las cosechas y los tipos de cultivos. En general, los trabajadores con visa H-2A comienzan sus labores desde principios de la primavera hasta el final del otoño, en tareas como la recolección de frutas, verduras y otros productos agrícolas que requieren mano de obra intensiva. Para 2025, se espera que la temporada agrícola inicie conforme a las necesidades de los empleadores, quienes deben presentar sus solicitudes con antelación a fin de garantizar que los trabajadores inmigrantes estén disponibles cuando se necesiten.

La programación de la temporada agrícola también debe alinearse con las fechas de solicitud del Formulario I-129, el cual es un requisito clave para la solicitud de la visa H-2A. Este formulario debe ser completado por los empleadores antes de que los trabajadores lleguen a EE. UU. La Administración de Empleo y Capacitación (ETA) también colabora en la validación de las fechas exactas y las necesidades de mano de obra para que los inmigrantes puedan ser considerados para el empleo temporal en el sector agrícola.