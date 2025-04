Críticas a las imágenes de IA que retratan a los latinos en EEUU de manera estereotipada

La inteligencia artificial (IA) está jugando un papel cada vez más importante en la creación de contenido visual, y plataformas como DALL-E 3 y Midjourney están generando imágenes de latinos en diversas situaciones cotidianas en Estados Unidos. Sin embargo, estos retratos digitales están siendo fuertemente criticados por los expertos debido a los estereotipos que perpetúan, particularmente en temas relacionados con el género, la belleza y la cultura.

El portal Fatchequeando solicitó a estos sistemas de IA que generaran imágenes de latinos participando en actividades cotidianas, como votar, celebrar festividades como el Día de Acción de Gracias o estar en contextos comunes como supermercados y escuelas. Posteriormente, expertos en la materia analizaron una muestra de 78 imágenes generadas para identificar posibles sesgos y estereotipos en estas representaciones visuales.

Latinos en EE.UU. retratados en imágenes de la IA

Las imágenes generadas por IA, al retratar a los latinos en situaciones cotidianas, tienden a simplificar su identidad. Según Claudia Flores-Saviaga, investigadora en Inteligencia Artificial, estas representaciones están dominadas por "rasgos mestizos por defecto", lo que evidencia la tendencia de los modelos de IA a tratar la identidad "latina" como un concepto único, sin considerar la diversidad dentro de esta comunidad.

Por ejemplo, al pedir a DALL-E 3 que genere imágenes de latinos celebrando el 4 de julio, las representaciones siempre muestran un ambiente festivo con personas de piel clara, en contextos de parrilladas y banderas estadounidenses. Este tipo de representación pasa por alto la diversidad cultural, social y étnica de los latinos en Estados Unidos, ya que no incluye a afrolatinos ni a latinos asiáticos, lo que refuerza una visión reducida de la identidad latina.

Los estereotipos visuales en la IA: una cuestión de género y apariencia.

Otro aspecto relevante en el análisis de las imágenes generadas es cómo la IA refuerza estereotipos sobre género y belleza. Según Petra Jääskeläinen, investigadora en IA creativa, plataformas como DALL-E tienden a representar a los latinos principalmente como jóvenes adultos con características físicas que se ajustan a un estereotipo de belleza convencional. Además, la representación de género en estas imágenes sigue un patrón binario, con las mujeres generalmente representadas con cabello largo y los hombres con cabello corto.

Estas representaciones no solo son limitantes, sino también excluyentes, ya que no incluyen diversidad en tipos de cuerpo, identidades de género no binarias o personas con discapacidad. En lugar de reflejar la verdadera riqueza de la comunidad latina, estas imágenes proyectan una visión sesgada que no considera la pluralidad cultural y socioeconómica que caracteriza a este grupo en Estados Unidos.