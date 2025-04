Juez en Nueva York prohíbe usar un avatar de inteligencia artificial para representar un caso frente al tribunal

El uso de inteligencia artificial en el ámbito legal ha alcanzado un nuevo nivel de polémica tras un incidente ocurrido en un tribunal de Nueva York. Un juez interrumpió una audiencia cuando descubrió que el demandante, Jerome Dewald, había presentado un video con un avatar generado por IA para exponer su caso. El personaje, que simulaba ser un orador humano, fue inmediatamente identificado como una figura artificial, lo que provocó la indignación del panel de jueces.

Este acontecimiento no solo abrió el debate sobre la ética y legalidad del uso de tecnología en procesos judiciales, sino que también evidenció la falta de regulación clara en torno a estos recursos. La situación ha despertado preocupación, ya que incluso abogados han cometido errores similares al confiar en herramientas digitales que generan fallos judiciales ficticios.

¿Por qué el tribunal de Nueva York prohibió el uso del video generado por inteligencia artificial?

La reacción del juez Sallie Manzanet-Daniels fue tajante. Apenas comenzó el video, el panel judicial se mostró desconcertado ante la presencia de una figura que hablaba en representación del apelante. La jueza detuvo la reproducción de inmediato y, con tono firme, expresó su descontento por no haber sido informada previamente sobre la naturaleza artificial del presentador. “No me gusta que me engañen”, sentenció en medio de la sala.

El tribunal calificó el acto como una falta de transparencia. Aunque Dewald había solicitado permiso para reproducir un video pregrabado, no aclaró que la figura visible era un avatar digital y no un abogado. Esta omisión generó molestias en los magistrados, quienes interpretaron la acción como un intento de engaño, aunque luego se permitió que el propio Dewald hiciera su exposición oral de forma directa. Posteriormente, el demandante presentó una disculpa formal por escrito.

¿Cuál fue la razón de Jerome Dewald para usar un avatar generado por IA en su presentación ante el tribunal?

En declaraciones a la prensa, Dewald afirmó que recurrió al uso de inteligencia artificial debido a no contar con un abogado que lo representara en su demanda, es por eso que, buscó una alternativa tecnológica que lo ayudara a expresarse con mayor claridad. Según explicó, el avatar evitaba sus titubeos, balbuceos y pausas, lo que consideró beneficioso para su presentación.

El avatar fue creado a través de una herramienta desarrollada por una empresa de tecnología de San Francisco. Dewald intentó inicialmente generar una versión digital que se pareciera a él, pero no consiguió el resultado esperado antes de la audiencia. Reconoció que subestimó la reacción del tribunal ante el uso de esta tecnología sin previo aviso.

Irónicamente, no todo ha sido rechazo. En Arizona, la Corte Suprema ha implementado avatares de IA llamados Daniel y Victoria para explicar fallos al público. La tecnología avanza, pero el sistema aún debate sus límites. Según Daniel Shin, experto del Centro de Tecnología Legal de William & Mary, el uso de estas herramientas por personas sin abogado era solo cuestión de tiempo. Como destacó, muchos no comprenden los riesgos de apoyarse exclusivamente en soluciones artificiales para asuntos tan delicados como una audiencia judicial.