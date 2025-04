Bodega Cats en Nueva York: conoce la misión para proteger a los felinos que son parte esencial de su cultura urbana

Las “bodega cats” de Nueva York se han ganado un lugar especial en el corazón de los residentes de la Gran Manzana. Estos felinos, que habitan en las bodegas y tiendas de conveniencia, no solo se encargan de controlar las plagas, sino que también atraen a los clientes y generan una sensación de calidez en los establecimientos. Desde hace años, los gatos de bodega son parte del paisaje urbano de Nueva York y son venerados por la comunidad.

A pesar de su popularidad, las “bodega cats” enfrentan desafíos legales debido a las regulaciones que prohíben la entrada de animales en locales comerciales que venden productos alimenticios. Esta normativa pone en peligro su existencia en las bodegas, por lo que los neoyorquinos han comenzado a unirse en una cruzada para proteger a estos queridos felinos.

El marco legal detrás de la prohibición de los gatos en bodegas de Nueva York

La ley que regula la presencia de animales en establecimientos comerciales en Nueva York es parte de un conjunto de normas de seguridad alimentaria que se rigen por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. Según la el artículo 81 del Código Sanitario de Nueva York, se prohíbe la entrada de animales en establecimientos que venden alimentos, a excepción de los animales de servicio o peces en acuarios. Esta legislación se implementa para evitar la contaminación cruzada, alergias y las posibles enfermedades zoonóticas, especialmente en lugares donde se manejan productos que serán consumidos por los seres humanos.

A pesar de estas regulaciones, muchos propietarios de bodegas en Nueva York mantienen gatos en sus establecimientos. Los dueños de las tiendas alegan que los felinos no solo ayudan a controlar plagas como roedores y cucarachas, sino que también se han convertido en una tradición cultural y un atractivo para atraer a los clientes. Sin embargo, esta práctica puede resultar en multas, sin embargo, en la normativa no se encuentra especificado a cuánto ascendería el monto de la sanción.

Una comunidad unida para salvar a las 'bodega cats' en Nueva York

La comunidad de Nueva York no está dispuesta a dejar que estos gatos desaparezcan sin luchar. Esto ha llevado a que desde el grupo en Instagram, Bodega cats of New York, se empiece a promover una petición online que busca proteger a los “bodega cats” ha logrado reunir 11.271 firmas, una cifra que demuestra el afecto que los residentes sienten por estos animales. En el caso de Mimi, una gata que se ha hecho famosa en Greenpoint, Brooklyn, su popularidad en redes sociales ha ayudado a fortalecer el vínculo entre los clientes y el dueño del establecimiento. El video de Mimi publicado en TikTok alcanzó más de nueve millones de visualizaciones, lo que incrementó la afluencia de clientes y consolidó su estatus como celebridad local.

Estos gatos no solo son parte de la identidad de la ciudad, sino que también contribuyen a un sentido de comunidad. Según Sydney Miller, una de las personas que compartió el video de Mimi, estos felinos simbolizan cómo se pueden construir conexiones únicas en una ciudad como Nueva York. Además, las redes sociales, como Instagram, han dado lugar a cuentas dedicadas a estos gatos, entre ellas “Bodega Cats of Instagram" y “Bodega Cats of New York”, donde los amantes de los felinos pueden seguir sus aventuras diarias. La petición busca que, en lugar de enfrentar restricciones, se reconozca la importante contribución de estos animales en las bodegas neoyorquinas y el apoyo a las iniciativas lideradas por la comunidad, como atención veterinaria, vacunas y materiales educativos sobre las mejores prácticas.