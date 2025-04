DMV habilita medida para que estos conductores renueven su licencia de conducir en California sin rendir el examen escrito

Tener la licencia de conducir al día es fundamental, especialmente en California, donde moverse por la ciudad es casi un requisito para llevar una vida normal. Sin embargo, renovar esa licencia puede ser más complicado de lo que parece. Hoy te contamos cómo puedes aliviar ese proceso a través del DMV, especialmente si tienes experiencia en la carretera.

Desde el 1 de octubre del año pasado, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) implementó una medida que facilita la renovación de licencia para conductores de 70 años o más. Si perteneces a este grupo y tu licencia está por vencer, ya no necesitas pasar el examen teórico, siempre que tu historial esté limpio. Esta normativa busca optimizar el servicio al cliente y reducir la cantidad de personas que deben presentarse en persona en las oficinas del DMV.

Renovar licencia de conducir en California sin examen escrito: requisitos

Si tienes más de 70 años y tu licencia está por vencer, la buena noticia es que, si tu historial de conducción está limpio, no necesitarás hacer el examen teórico. Es importante que no tengas infracciones. Si has tenido accidentes o violaciones de tráfico en los últimos años, es posible que debas presentar el examen de conocimientos, incluso si perteneces a este grupo de edad. Además, si has sido sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) o si tienes una cantidad considerable de puntos en tu historial, también tendrás que hacer el examen escrito.

¿Qué puedo hacer si no cumplo con los requisitos del DMV de California?

Si no cumples con los requisitos para renovar sin examen, no te preocupes. Aún tienes varias opciones. Por ejemplo, si eres un conductor primerizo o si acabas de mudarte a California, deberás pasar el examen escrito. Para quienes necesitan hacer el examen teórico, el DMV ofrece cursos en línea para ayudarte a prepararte. Estos cursos están disponibles en varios idiomas, incluyendo inglés, español y chino, lo que los hace accesibles para muchas personas.

DMV: ¿cómo renovar mi licencia de conducir en California?

El proceso de renovación sigue siendo bastante flexible. Puedes hacerlo en persona, en una oficina del DMV, por correo o en línea, dependiendo de tu situación. Si no necesitas actualizar tu dirección, datos personales o foto, y no estás solicitando un documento REAL ID, la opción en línea es muy conveniente. Incluso el examen de conocimientos se puede hacer de manera virtual, lo que te ahorra tiempo y desplazamientos.

Si prefieres hacerlo en persona, asegúrate de llevar contigo los documentos necesarios. Verifica que tu información esté actualizada y que no haya ningún detalle pendiente que pueda retrasar tu trámite. Si todo está en orden, el proceso será bastante ágil.