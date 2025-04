Licencia de conducir en California: estas son las multas por manejar sin brevete este 2025

Manejar sin una licencia de conducir válida en California puede acarrear consecuencias graves. Según el Código de Vehículos de California, esta infracción no solo implica sanciones económicas, sino también posibles penas de cárcel. A lo largo de 2025, las autoridades del estado han intensificado las medidas preventivas para reducir la reincidencia de los infractores y garantizar la seguridad en las carreteras.

El Código de Vehículos establece que, salvo algunas excepciones, todos los conductores deben contar con una licencia de conducir vigente. Las sanciones por manejar sin licencia en California pueden variar, dependiendo de si es la primera infracción o si el infractor ha reincidido. A continuación, te explicamos las multas, sanciones y medidas adicionales que se aplican en estos casos.

Multas y sanciones por manejar sin licencia de conducir en California

Conducir sin licencia en California puede resultar en importantes multas económicas y penas de prisión. El Código de Vehículos de California especifica diferentes niveles de sanciones dependiendo de la infracción y la reincidencia:

Primera infracción: si un conductor es detenido por manejar sin licencia, enfrentará una multa que oscila entre US$300 y US$1.000. Además, dependiendo de las circunstancias, podría ser arrestado y pasar entre cinco días y seis meses en prisión.

si un conductor es detenido por manejar sin licencia, enfrentará una multa que oscila entre US$300 y US$1.000. Además, dependiendo de las circunstancias, podría ser arrestado y pasar entre cinco días y seis meses en prisión. Reincidencia en un período de cinco años: si el conductor reincide en un plazo de cinco años, las consecuencias son más graves. La multa puede aumentar entre US$500 y US$2.000, y la pena de cárcel puede extenderse de diez días a un año.

El Código de Vehículos también establece que, si el infractor es condenado y se le concede la libertad condicional, debe cumplir con una reclusión mínima de diez días, incluso si no cumple una pena de prisión completa.

California: restricciones adicionales y excepciones

Aunque las leyes de California son claras en cuanto a la exigencia de una licencia válida para conducir, existen algunas excepciones que deben ser consideradas. Las personas que no tienen una licencia de conducir, pero se encuentran en el estado de manera temporal o tienen estatus legal para permanecer en el país, pueden ser autorizadas para conducir bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, los conductores con licencias extranjeras válidas pueden ser exentos de obtener una licencia californiana durante un período determinado.

Sin embargo, estas excepciones son limitadas y no se aplican a todos los conductores. Aquellos que no cumplan con los requisitos o que no sean residentes permanentes del estado deben asegurarse de que su licencia de conducir esté vigente para evitar sanciones.

Medidas para infractores reincidentes en California

California tiene políticas estrictas para evitar que los infractores reincidan en la falta de conducir sin licencia. Si un conductor es sorprendido manejando sin licencia por segunda vez en un período de cinco años, las sanciones aumentan considerablemente, tanto en términos de multas como de penas de prisión. Esta reincidencia es vista como una infracción más grave, por lo que las autoridades aplican medidas más estrictas para disuadir este comportamiento.

Además, los infractores reincidentes pueden enfrentarse a la posibilidad de que se les impida obtener una licencia de conducir en el futuro, lo que podría afectar su capacidad para conducir legalmente en California por un período prolongado.