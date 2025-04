Detienen a profesora por ofrecer US$2.000 dólares a un alumno para matar a su esposo: ahora deberá pagar fianza de US$150.000

El escalofriante caso en Ohio que ha conmocionado a la comunidad educativa de Columbus involucra a Stephanie Demetrius, una maestra de secundaria arrestada por conspiración para cometer asesinato. Según documentos judiciales locales, Demetrius habría ofrecido 2.000 dólares a un estudiante para que asesinara a su esposo. La policía ha confirmado la existencia de grabaciones donde la maestra detallaba el plan, complicando su defensa.

Este impactante suceso fue descubierto gracias a la intervención de la madre del estudiante, quien encontró mensajes incriminatorios en el teléfono de su hijo. Aunque la defensa de Demetrius niega los hechos, el historial de violencia doméstica y las pruebas digitales que incriminan a la maestra refuerzan las acusaciones en su contra.

El plan de asesinato y las pruebas que incriminan a la maestra Demetrius

El 26 de marzo de 2025, Stephanie Demetrius, de 44 años, fue arrestada después de que la policía de Columbus obtuviera grabaciones telefónicas en las que la maestra discutía con el estudiante los detalles del asesinato de su esposo. Según los documentos judiciales, Demetrius, que se desempeñaba como maestra en Academy for Urban Scholars High School, le entregó un adelanto de 250 dólares como parte del trato e indicó al alumno que su esposo trabajaba desde casa, detallando incluso horarios en los que los niños no estarían en casa. En una conversación, la maestra también le dijo al estudiante que no habría inconvenientes si los vecinos escuchaban disparos, ya que “a ellos no les importaba”.

El caso fue destapado gracias a la intervención de la madre del estudiante, quien encontró los mensajes en el teléfono de su hijo y alertó a las autoridades. El sargento James Fuqua, del Departamento de Policía de Columbus, destacó la importancia de la acción de la madre, ya que sin su denuncia, el plan podría haber continuado sin ser descubierto. Tras el arresto de Demetrius, los fiscales solicitaron una fianza de 150.000 dólares debido a la gravedad del caso, y el juez accedió a la solicitud, estableciendo estrictas condiciones para la maestra, incluida la prohibición de contactar al estudiante involucrado.

El historial de violencia doméstica en el hogar de los Demetrius

El caso de Stephanie Demetrius se complica aún más por su historial de violencia doméstica. Según documentos obtenidos por The Columbus Dispatch, la maestra ya había tenido conflictos graves con su esposo, Carlington Demetrius, que incluyeron violaciones de órdenes de alejamiento y varios episodios de violencia. El esposo de la denunciada había solicitado la custodia de los hijos en 2024 debido a los múltiples incidentes que involucraban abuso físico y daños en la propiedad familiar. En uno de los informes judiciales, se menciona que la acusada hirió a su esposo con tijeras mientras uno de sus hijos estaba presente, y se detallan otros incidentes alarmantes, como el incendio de un sótano en su casa.

La acusada se encuentra a la espera de la audiencia preliminar programada para el 11 de abril, y si es encontrada culpable de conspiración para cometer asesinato, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, ya que este delito es clasificado como de primer grado en el estado.