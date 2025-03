Aumento de alquileres en el sur de Nueva Jersey: todo lo que debes saber por condado en 2025

De acuerdo con el informe Out of Reach 2024 de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos, Nueva Jersey ocupa el séptimo lugar entre los estados menos asequibles para los inquilinos. Foto: Hundredrooms

En 2025, los alquileres en el sur de Nueva Jersey continúan subiendo, generando preocupación entre los residentes y potenciales inquilinos. Este aumento ha afectado a diversas zonas de la región, incrementando la demanda en áreas cercanas a centros urbanos clave. Zillow ha dado a conocer su informe anual sobre los precios de alquiler de apartamentos en Nueva Jersey, y, como era de esperar, estos han experimentado un aumento.

La crisis de alquileres más altos en el sur de Nueva Jersey no parece tener un fin cercano. Según el informe Out of Reach 2024 de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos, Nueva Jersey se encuentra entre los siete estados menos asequibles para los inquilinos. La escasez de propiedades disponibles y la alta demanda han sido factores claves en este aumento.

Aumento significativo de alquileres de apartamentos en Nueva Jersey

En general, el sur de Nueva Jersey ha experimentado una subida considerable en los precios de los alquileres de apartamentos. Factores como el aumento de los costos de construcción, los altos intereses hipotecarios y la falta de nuevos desarrollos de viviendas asequibles han contribuido a este incremento.

La tendencia está afectando principalmente a los jóvenes profesionales y las familias que buscan mudarse a esta zona por su proximidad a la ciudad de Filadelfia. De acuerdo con el estudio, la mayoría de los residentes de bajos ingresos deben mantener dos trabajos para poder costear una vivienda de dos habitaciones.

Esta es el alquiler de apartamentos por condado en Nueva Jersey

Dado que Zillow no disponía de suficientes datos para mostrar variaciones interanuales en los condados de Cape May y Salem, se utilizaron las estadísticas de 2025 de Apartments.com para esos lugares. En todo Nueva Jersey, existe una falta de opciones de alquiler asequibles y disponibles para hogares con ingresos extremadamente bajos. Por ello, los precios de alquiler de departamento en enero de 2025 son los siguientes: