Aprueban eliminar ley estatal de Florida que obligaba a comenzar las clases más tarde

El Senado de Florida votó por unanimidad a favor de eliminar una ley estatal que obligaba a las escuelas secundarias e intermedias a comenzar clases más tarde, una medida adoptada originalmente en 2023 con el objetivo de mejorar el descanso de los estudiantes adolescentes. Con esta nueva decisión, el poder para definir los horarios escolares volvería a estar en manos de los distritos locales.

La ley vigente establecía que las escuelas secundarias no podían iniciar antes de las 8:30 a.m. y las intermedias antes de las 8:00 a.m., basada en estudios científicos que alertaban sobre la falta de sueño en los adolescentes y su impacto en el rendimiento académico. Sin embargo, las dificultades logísticas y financieras que presentaba su implementación llevaron a una reversión del mandato legislativo.

¿Por qué se elimina esta ley de horarios escolares en Florida?

Desde su aprobación en 2023, varios distritos escolares de Florida expresaron su preocupación por los desafíos operativos de cumplir con la fecha límite de 2026 para adaptar sus horarios. Entre los principales obstáculos mencionaron la necesidad de comprar más autobuses, contratar conductores —una tarea difícil en muchas zonas— y reorganizar las actividades extracurriculares y el cuidado infantil de las familias.

La senadora Jennifer Bradley, republicana de Fleming Island y patrocinadora del nuevo proyecto de ley (SB 296), explicó que aunque la intención de la ley original era válida, su ejecución generó impactos complejos para los distritos. “Este mandato presentaría desafíos increíbles, financieros y de otro tipo”, afirmó en el Senado.

¿Qué cambia con este nuevo proyecto de ley?

Con la aprobación del proyecto SB 296, se revoca el requisito obligatorio de horarios tardíos para escuelas secundarias e intermedias. En su lugar, cada distrito escolar podrá establecer sus propios horarios, siempre que presenten informes al Departamento de Educación de Florida explicando sus decisiones y estrategias a considerar para posibles cambios.

La medida elimina la obligación de comenzar clases después de las 8:00 o 8:30 a.m.

Los distritos podrán conservar sus horarios actuales si así lo deciden.

Deberán presentar informes con datos sobre horarios y estrategias futuras ante el Departamento de Educación.

¿Qué opinan los legisladores de esta decisión?

El senador Danny Burgess, quien fue uno de los patrocinadores de la ley original de 2023, apoyó ahora el proyecto de Bradley, señalando que si no se deshacían de los requisitos actuales, la Legislatura podría estar “entrando en un campo minado”.

Por su parte, la senadora Tina Polsky, demócrata de Boca Ratón, calificó esta nueva propuesta como un “gran paso”, destacando que los distritos escolares están en una mejor posición para determinar qué es lo más conveniente para sus estudiantes. “Es mucho para la Legislatura admitir que tal vez cometimos un error”, añadió Polsky.

¿Cuál es la situación actual de los horarios escolares en Florida?

Según un análisis del Senado, basado en datos de la Oficina de Análisis de Políticas de Programas y Responsabilidad Gubernamental, la hora promedio de inicio para las escuelas secundarias en Florida es 7:45 a.m., con un 46 % comenzando antes de las 7:30 a.m. y un 19 % entre las 7:30 y 8:00 a.m. En el caso de las escuelas intermedias, el promedio es de 9:03 a.m., aunque el 8 % comienza antes de las 8:00 a.m.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes (HB 261) ya fue aprobado por el Comité de Educación y Empleo, y está listo para ser debatido en el pleno. Si ambas cámaras aprueban la medida, se eliminará oficialmente el mandato estatal, devolviendo el control total del horario escolar a los distritos locales antes del plazo de 2026.