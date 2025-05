Jeremías Gamboa anuncia la salida de su nueva novela: “El principio del mundo”

Hace unos días me pasaron una captura de un post del escritor Jeremías Gamboa. Lo vi y fui un toque a su cuenta de Instagram.

En ese post, Gamboa anunciaba la salida de su nueva novela, que lleva el título de El principio del mundo. La novela, que será publicada por el sello Alfaguara de Penguin, tiene 970 páginas y saldrá a la venta el próximo 3 de junio y para septiembre estará en casi todo el ámbito hispanoamericano. Nada mal.

El post de Gamboa ha suscitado no pocos comentarios de colegas de oficio. Hay para todos los gustos y, en lo personal, no daré juicio de ella hasta que, como se supone, la haya leído. Hay libros de Gamboa que me han gustado y otros no, por cierto.

Pero lo que sí quiero decir es que le hace bien al circuito editorial peruano que aparezca una novela de estas dimensiones, en tiempos en donde la brevedad narrativa parecía ser la única carta para ser tomado en cuenta por alguna editorial con poder de distribución. Tampoco la cantidad de páginas es garantía de calidad literaria, pero, como señalé, es saludable que se rompa ese criterio de brevedad como si fuera la única opción. Gamboa es un autor, hay que subrayarlo, con muchos lectores, y no creo que a ellos les interese lo que puedan decir los escritores, que han saltado al techo tras este anuncio, y los reseñistas/presentadores de libros sin autoridad.

El principio del mundo no es la única novela de distancias largas de los últimos tiempos en Perú. Ni hablar. En años recientes se han publicado novelas peruanas de grandes dimensiones. Pienso en Vocación de Luis Hernán Castañeda y Minimosca de Gustavo Faverón.

De acuerdo con Gamboa, su novela abarca casi 60 años de realidad peruana y es un homenaje a nuestra tradición novelística. Ciro Alegría, Arguedas, Riesco, Rivera Martínez, Miguel Gutiérrez, Vargas Llosa y otros autores. Esperemos y leamos con calma (y sin sentimientos menores, eso: la experiencia de la lectura no debe mancharse).