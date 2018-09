Plan lector, ¿y la calidad literaria?

Asumimos, como un principio básico, no comentar los libros de dudosa calidad. Pero en la región Junín, con un potencial lector de 120 mil estudiantes, han hecho un extraño concurso literario para seleccionar textos destinados al “plan lector” y presionan a los desobedientes con el castigo de la mala nota. Veamos a las dos novelas ganadoras.

Los cuentos de la Mamatoya de Héctor Meza Parra es un ejemplo de cómo no debe ser un texto para jóvenes: tres primos adultos recuerdan las espeluznantes historias que la abuela les contaba cuando eran niños. El primer relato “La terrorífica vida de la señorita Baylón” narra, en medio volumen, el devenir de una mujer atada a una silla de ruedas por malformaciones congénitas y caídas. Todos la odian y maltratan porque se ha vuelto agresiva para defenderse. Su deambular errático se abulta mediante descripciones con notable escatología. Vive debajo de “los cordeles mantecosos que atraviesan la habitación, colgados en ellos sobreviven un calzón cenizo y un fustán de tela de harina. La cama olía orines fermentados y a grasa de cabello” (p. 18), “le resbalaban de la cintura lonjas de carne en señal de sobrepeso… con aliento a desagüe” (p. 31); “De tanto comer plátanos y sobras de lentejas, su estómago sonaba. Luego de un rato, se echaba gases pestilentes” (p. 36); “Muy temprano lanzaba a la calle los excrementos y los orines que había producido en la madrugada, y que a más de uno le salpicaron” (p. 34).

La señorita Baylón era tullida, calva, jorobada, desdentada, pestilente, grosera. Su madre le decía: “¡Algún día te voy a dar veneno para ratas!” (p. 31). Ella no perdona a sus progenitores: “Sobre todo tú, madre, que no quisiste tenerme y por eso tomaste aquel montón de pastillas.” (p. 19), por el aborto frustrado nació con terribles secuelas físicas. Al morir, su cuerpo “es retaceado en la morgue”, sus vísceras enterradas en un cajón y “la cabeza dentro de una bolsa negra fue tirada a una fosa común” (p. 39).

Resalta solo lo negativo en una sociedad depredadora con el débil. Sin conmiseración ni empatía, fomenta la homofobia. Los demás cuentos son, también, un asidero degradante de creencias supersticiosas provincianas e imprecaciones, de las que no se salva ni la abuela que, cuando sus nietos están intranquilos, les dice: “¡Siéntense bien… ¿O tienen oxiuros en el poto?” (p. 70). Concebida para niños, estos no son los protagonistas. Tampoco hay candor, amistad o solidaridad; ni belleza en la escritura, no se ensaya un símbolo, ni tan siquiera una figura literaria, y obliga al lector a darse un baño en las miasmas. Libro bochornoso, tóxico y de pésimo gusto, es impropio para los alumnos. Resulta inadmisible que la Dirección Regional de Educación de Junín imponga su lectura.

El bosque de Percy Toribio Alvarado narra la desaparición de una pequeña arboleda por la agresión arquitectónica de las urbanizaciones. Con más enjundia y mejor desarrollo literario podría ser una pasable mininovela. Es un relato muy previsible, ingenuo y trillado, sin desarrollo de sus personajes. No presenta situaciones controversiales, de aventuras o suspenso y la lucha contra los usurpadores se limita a unas pancartas y la protesta de padres que termina con una carga policial. De lenguaje simplón y recurrente, se nota la mano correctora de los editores diferenciada con la del propio autor. ❧