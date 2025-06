Justin Bieber lanza SKYLRK y fanáticos en redes sociales lo 'destrozan': "Parece que saqueó el clóset de Hailey"

Justin Bieber vuelve a acaparar titulares, esta vez por su incursión en el mundo de la moda. El cantante canadiense sorprendió al lanzar SKYLRK, su nueva marca de ropa, con un look que no tardó en desatar burlas en redes sociales. La presentación no fue convencional: Bieber publicó en Instagram una serie de fotos vestido con un conjunto azul cobalto.

El detalle que más llamó la atención es que las imágenes parecen haberse tomado en el clóset de su esposa, Hailey Bieber. Este contexto dio pie a numerosas bromas y críticas. Los usuarios no tardaron en señalar que el cantante parecía haber “saqueado el clóset de Hailey”, cuestionando el enfoque estético de SKYLRK y la estrategia elegida para su lanzamiento.

Una presentación inesperada que generó polémica

El estreno de SKYLRK no siguió los patrones habituales de la industria de la moda. En lugar de organizar un desfile o revelar una colección completa, Justin Bieber optó por mostrar su nueva faceta como diseñador a través de unas fotos informales. En ellas aparece con un conjunto holgado y llamativo, compuesto por un pantalón y una chaqueta azul brillante, complementado con calcetas de felpa y sandalias.

Las imágenes provocaron una reacción inmediata. En redes sociales, los usuarios comenzaron a mofarse del look. Comentarios como “Devuélvele los leggings a Hailey” o “Energía de kit básico para Pilates” inundaron las publicaciones. La crítica no solo apuntó al atuendo, sino también a la falta de información sobre el concepto y el catálogo de la marca.

Un proyecto que mantiene el misterio

Hasta el momento, SKYLRK continúa envuelta en un halo de misterio. La página web oficial permanece protegida por contraseña y no muestra información detallada sobre los productos. Según fuentes cercanas al proyecto, la línea incluirá trajes deportivos, gorros, sandalias, gafas de sol, ropa de baloncesto y zapatillas. La propuesta busca posicionarse como una alternativa más sofisticada y exclusiva en comparación con Drew House, la marca anterior de Bieber.

La participación de Hailey Bieber en el desarrollo de SKYLRK también genera interés. Se sabe que la modelo ha colaborado en el proceso creativo, lo que podría introducir elementos de su marca de belleza Rhode en esta nueva propuesta de moda. Esta sinergia entre ambos proyectos podría enriquecer el catálogo y atraer a un público diverso.

Expectativas frente al futuro de SKYLRK

Pese al revuelo inicial, Justin Bieber mantiene su apuesta por consolidar SKYLRK en el competitivo mercado de la moda. La repercusión mediática del lanzamiento, aunque polémica, contribuyó a posicionar el nombre de la marca en la conversación global. El desafío ahora será revertir la percepción inicial y demostrar que SKYLRK ofrece una propuesta de valor sólida y atractiva.

Los próximos pasos serán determinantes. El público espera conocer en detalle los productos y el concepto detrás de la marca. La colaboración con Hailey Bieber y la experiencia acumulada con Drew House podrían jugar a favor del proyecto.