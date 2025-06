Tom Hanks responde a su hija tras publicación de libro donde relata abusos en su infancia: "Es un orgullo"

El actor Tom Hanks expresó su apoyo a su hija Elizabeth Ann Hanks luego de la publicación de su libro "The 10: A Memoir of Family And The Open Road", donde relata episodios de abuso emocional y físico sufrido en su infancia por parte de su madre, la fallecida actriz Samantha Lewes.

La obra ha despertado fuerte interés del público debido al tono crudo con el que Elizabeth narra capítulos de abuso infantil por parte de su progenitora. “Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo. Ha sido muy abierta sobre el proceso", declaró el actor Tom Hanks, al ser abordado por el tema. Elizabeth es parte de los cuatro hijos que tiene Tom Hanks; dos con la recordada Samantha Lewes y dos con su actual esposa Rita Wilson.

¿Qué dijo Tom Hanks sobre la publicación del libro de su hija, Elizabeth Ann Hanks?

"No me sorprende que mi hija tuviera el temple, la curiosidad, e incluso la temeridad de examinar algo tan doloroso con tanta honestidad”, fueron las palabras que brindó Tom Hanks para Acces Hollywood. El actor viene promocionando la película The Phoenician Scheme, de Wes Anderson, desde donde aprovechó para felicitar a su hija por la valentía al contar temas tan complicados en su vida.

Elizabeth Ann Hanks, tiene 43 años y se dedica al periodismo, en su debut literario se atrevió a narrar oscuros episodios que le tocó afrontar luego del divorcio de sus padres en 1987. Tom Hanks recordó que su hija siempre tuvo una mirada muy decidida que transmitía su determinación desde que era muy pequeña: "Es una mente literaria audaz, y me emociona poder decir eso de mi hija”.

¿Qué cuenta Elizabeth Ann Hanks en su libro autobiográfico?

En su obra, Elizabeth relata episodios de abuso infantil junto a su madre Samantha Lewes, nombre artístico de Susan Dillingham, quien falleció en 2002 por cáncer de pulmón a la edad de 49 años. Lewes padecía de problemas de salud mental, lo que influyó en los maltratos producidos a la autora. “Me empujaba, me sacudía, me tiraba del pelo y una vez me encerró en un armario”, es una de las confesiones que narra Hanks en el libro.

Luego de la tormentosa niñez junto a su madre en Sacramento, California, Elizabeth se mudó a Los Ángeles con su padre, tras haber sido agredida físicamente por su progenitora en uno de sus episodios psicóticos. Tom Hanks se encontraba casado desde 1988 con Rita Wilson, a quien la segunda de los Hanks considera que tuvo un papel fundamental en su vida: “Rita no es solo mi madrastra, es mi otra madre. Cuando digo ‘mis padres’, me refiero a mi papá y a Rita".