¿Por qué Eugenio Derbez fue vetado por Televisa, compañía mexicana que consolidó su carrera como actor en 'La Familia Peluche'?

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez confirmó que está vetado de Televisa, la empresa en la que consolidó su carrera. Tras años de éxito en la compañía, donde protagonizó programas icónicos como La Familia Peluche, Derbez decidió expandir su carrera en Hollywood. Aunque el actor dejó la empresa de comunicaciones en buenos términos, ahora se enfrenta a la exclusión de Televisa, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Durante una entrevista con varios medios, Derbez habló abiertamente sobre esta situación. A pesar de que los ejecutivos de Televisa han negado públicamente que el actor esté vetado, él compartió su experiencia y cómo se dio cuenta de su exclusión. Según el actor mexicano, esta situación no le preocupa, ya que sus proyectos siguen siendo exitosos a pesar de la falta de apoyo de la televisora. Sin embargo, Derbez indicó que su relación con Televisa cambió luego de sus comentarios públicos sobre temas como el Tren Maya, un proyecto del gobierno mexicano.

Posibles razones detrás del veto de Eugenio Derbez

Derbez explicó que se dio cuenta de su situación cuando, a pesar de la promoción de su película Radical en la plataforma VIX, no fue invitado a ningún programa de la empresa, como Hoy o los noticieros. En un claro ejemplo de esta exclusión, el actor señaló que la promoción de la película fue cancelada a última hora, un hecho que lo llevó a afirmar que realmente estaba vetado de Televisa.

“(Los ejecutivos) dicen que no estoy vetado, públicamente, pero si se fijan, acabo de hacer promoción de Radical que sale en VIX, que fue una película de Videocine, no fui a Hoy, ni a ningún noticiero, ni a ningún programa de Televisa. Nos cancelaron faltaron seis horas. Y se los dije a los de VIX ‘estoy vetado’, nada más que lo quieren aceptar. ¿Creen qué me preocupa?”, dijo Derbez.

Trayectoria de Eugenio Derbez

Eugenio González Derbez, nacido el 2 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México, es uno de los actores y comediantes más influyentes de México. Hijo de la actriz Silvia Derbez, Eugenio comenzó su carrera en la actuación desde muy joven, participando en telenovelas y programas de televisión. A lo largo de los años, se consolidó en la comedia con programas como "Cachún cachún ra ra!", "Al derecho y al Derbez" y "La Familia Peluche", los cuales marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Además de su éxito en México, Derbez ha logrado trascender en Hollywood, participando en películas como "Shrek" y "Mulan", además de protagonizar exitosas producciones como "No se aceptan devoluciones" y "Cómo ser un Latin Lover".

A lo largo de su carrera, Eugenio Derbez ha diversificado sus proyectos, incursionando en la producción y dirección de películas y programas de televisión. También ha sido parte del doblaje de grandes películas y ha trabajado en plataformas de streaming como De viaje con los Derbez en Amazon Prime Video. Con una fortuna estimada en 30 millones de dólares, el actor ha logrado un éxito financiero significativo gracias a su versatilidad en la industria del entretenimiento. A pesar de los retos personales, como una caída que le provocó fracturas en el hombro, Derbez sigue consolidándose como una figura clave tanto en México como en Hollywood, mostrando que su talento no tiene fronteras.