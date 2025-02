Video de Eugenio Derbez que insta al voto juvenil no se relaciona con las elecciones de Ecuador

Las elecciones generales en Ecuador se desarrollaron el domingo 9 de febrero y sus resultados han exhibido un escenario reñido entre Daniel Noboa y Luisa González, quienes disputarán la segunda vuelta el 13 de abril. Al 92,04% de las actas escrutadas y con una participación que habría superado el 82% del padrón electoral, el presidente en ejercicio y candidato a la reelección por Acción Democrática Nacional (ADN), alcanzó el 44,31% de la adhesión popular, mientras que la postulante por Revolución Ciudadana (RC, afín al exmandatario Rafael Correa), obtuvo un respaldo del 43,83%. En ese escenario, se hizo viral en redes sociales una secuencia que muestra un mensaje emitido por el comediante mexicano Eugenio Derbez para, supuestamente, invitar a los jóvenes ecuatorianos a votar masivamente por la aspirante correísta en el proceso electoral. Sin embargo, esto no es cierto.

El clip difundido tiene una duración de 1 minuto con 15 segundos. Enfocado en primer plano, el actor comienza su comunicado de la siguiente manera: "Últimamente, he estado leyendo y escuchando que, según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. Y es absurdo. Es absurdo, porque este es el país que les va a quedar a ustedes, los jóvenes". Tras un ligero cambio en la secuencialidad del fotograma, prosigue con su anuncio: "Por eso, tienen que votar para ser escuchados. Yo te pregunto a ti, joven: ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber qué ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de la escasez de agua, de los apagones, de que te mientan, etcétera?". Luego de otra variación similar a la anterior, finaliza con las siguientes palabras: "Por lo que más quieras, ¡vota! Si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó, pues echémonos para afuera. Por favor, vota. ¡Decide! Hazte escuchar". Como agregado, durante el segundo tramo discursivo de Derbez, su rostro es reemplazado por reportes de noticias publicadas por medios ecuatorianos sobre la coyuntura política y social que vive el país.

"Eugenio Derbez y un mensaje para los jóvenes: voten, por favor, este es el país en que vivirán", narra un posteo en Facebook. "Por los que estamos, por los que nos vamos, por los que vendrán, terminemos ya con esta peste medio hitleriana de años de solo pobreza, muerte y mentira. ¡La patria y su gente merece dignidad, respeto y vida!", indica una publicación en X. A la fecha, estos contenidos, que circulan desde el 8 de febrero, registran conjuntamente más de 2.800 reacciones, 625 comentarios y alrededor de 225.000 visualizaciones.

Desinformación sobre Eugenio Derbez. Foto: captura de Facebook / X

Eugenio Derbez desmintió en X que el video esté relacionado con Ecuador y señaló que fue utilizado de forma indebida

Uno de los usuarios que divulgó el contenido videográfico fue el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Ante la viralidad de la publicación, Derbez se pronunció al respecto en los comentarios. Allí, afirmó que el video no es actual y situó su contexto real en las elecciones generales que se llevaron a cabo el 2 de junio de 2024 en México. Asimismo, mencionó que el material fue utilizado sin su autorización y no promovía ninguna candidatura en específico.

Posteo de Rafael Correa y respuesta de Eugenio Derbez en torno al video viral. Foto: captura de X

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, encontramos que el video fue publicado originalmente por el artista el 24 de mayo de 2024, ocho días antes del mencionado proceso electoral. Abarca aproximadamente 7 minutos y durante todo el contenido aborda la situación política y social de la nación azteca.

Versión original del video viral. Foto: captura de X

Después de observar la totalidad del video, constatamos que fue objeto de una manipulación. Se recortaron diversas partes en las que Derbez menciona las palabras "México" o "mexicanos". Asimismo, otra sección obviada es el tramo central del video, en el que hace referencia a varios movimientos políticos de la nación norteamericana, tales como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, oficialista), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). "Vota por el México que sueñas. (...) Éramos un solo México y ese es el México que quiero volver a ver", sentencia el protagonista de la serie "La familia P. Luche". En definitiva, no habla en ningún momento sobre Ecuador.

Distintos medios de comunicación ecuatorianos como Ecuavisa, Teleamazonas, La República, El Comercio, El Universo y Primicias hicieron eco del pronunciamiento hecho por el actor mexicano con respecto a la difusión del video viral. De igual manera, hicieron lo propio rotativos mexicanos como El Universal, El Heraldo de México, El Financiero, El Diario de Coahuila, El Diario de Sonora y Revista Q. Todos enfatizaron que el material audiovisual publicado por Derbez suscribía como único objetivo incentivar la participación juvenil en un proceso electoral sin direccionar el voto a un candidato en particular.

Conclusión

El video viral que muestra a Eugenio Derbez fue manipulado y no hace alusión a las recientes elecciones en Ecuador. Según las búsquedas correspondientes, fue publicado por el comediante a finales de mayo de 2024 como un mensaje para promover el voto de los jóvenes en los comicios efectuados en México en junio de ese año. Así lo aclaró en un comentario publicado en una de las publicaciones virales que compartió el material. Por consiguiente, calificamos las publicaciones como falsas.

