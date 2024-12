Eugenio Derbez se disculpa tras cuestionar la película Emilia Pérez

Eugenio Derbez ha tenido que disculparse. La estrella de Coda dio una entrevista al podcast ‘Hablando de Cine’ y cuestionó el trabajo de Selena Gomez en la película Emilia Pérez, la más nominada en los Globos de Oro y que le dio una nominación a mejor actriz de reparto a la cantante y actriz estadounidense.

“Selena es indefendible”, declaró Derbez sobre su actuación. “Vi Emilia Pérez con gente y cada vez que ella hacía una escena, nos mirábamos y decíamos: ‘¡Guau! ¿Qué es esto?’”, comentó respecto al español que habla Gomez ya que no es su lengua materna, pero tiene ascendencia latina.

Al margen de ello, el también comediante mexicano agregó que la película francesa le pareció “un experimento interesante”, pero cuestionó que siendo una historia sobre México el director no sepa español. “Me gustó la película, más allá de los momentos de Selena que te saltan a la vista, porque tiene cosas rescatables. Pero me dije: ‘Qué raro que el director no hable inglés ni español y la película sea en español e inglés, y se desarrolle en México y no entiendas la cultura’. Es como si hiciera una película en ruso sin conocer la cultura o hablar ruso y hablar en francés”. Gomez le respondió diciendo que intentó hacer lo mejor que pudo en poco tiempo. “Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Antes de conocer las nominaciones a los Globos de Oro y las 10 nominaciones a la película, Derbez se disculpó. “Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Salgo de esto con una lección importante aprendida. Si bien entiendo que no puedan aceptar mis disculpas, sepan que vienen del corazón. Con todo mi amor y admiración”.

La película es un musical dirigido por el director francés Jacques Audiard. En el guion, Gomez interpreta a Jessi Del Monte, la esposa del líder de un cártel que deja el mundo criminal, ‘desaparece’ y hace su transición de género.

“Soy de raíces latinas, así que hablo un poco de español, a veces no soy muy buena, pero trabajo muy fuerte y me siento agradecida por esta oportunidad”, dijo a la revista Hola tras su paso por el Festival de Cine de Cannes. “El reto más grande al filmar esta película, probablemente fue estar segura de no hacer de mi personaje a alguien muy agresiva. Quería que fuera un poco más suave”. La cinta ya es favorita en la temporada de premios y es la candidata de Francia para los Óscar a mejor película internacional