Migrante salvadoreño Kilmar Ábrego se reúne con senador de EEUU

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error por el gobierno de Donald Trump, se reunió este jueves con el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen, en lo que parece ser un restaurante, según fotos publicadas en X por el congresista y el presidente Nayib Bukele.

Ábrego, quien aparece en las fotos vestido con un camisa a cuadros y una gorra, fue llevado el 16 de marzo a la cárcel de máxima seguridad construida por Bukele para pandilleros, adonde recluyeron a 288 venezolanos y salvadoreños deportados por Trump, acusados de criminales.

"Dije que mi principal objetivo en este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve la oportunidad. Llamé a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de cariño", escribió sobre la foto en X Van Hollen, quien llegó el miércoles a El Salvador para pedir el regreso del salvadoreño a Estados Unidos.

Al publicar también una foto del encuentro, Bukele se burló: "Kilmar Abrego García, milagrosamente resucitado de los 'campos de exterminio' y la 'tortura', ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!".

Poco antes de esos mensajes, el senador demócrata había dicho en conferencia de prensa que militares salvadoreños le impidieron visitar a Ábrego este jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a 75 km de San Salvador.

Ábrego García, de 29 años, fue enviado a El Salvador en el primero de tres vuelos con deportados acusados por Washington, sin presentar pruebas, de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

El gobierno de Trump acusa al salvadoreño de ser parte de la pandilla MS-13, declarada "terrorista" por Washington, al igual que el Tren de Aragua.

Pero un juez de inmigración le había dado en 2019 una protección legal para que no fuera deportado por estimar que corría peligro en su país por la violencia de las pandillas, por lo que Washington admitió que su deportación fue un "error administrativo".

Pese a la orden de la justicia estadounidense que pide que sea devuelto a Estados Unidos, el gobierno de Trump afirma que está en manos de El Salvador.

"Fue secuestrado ilegalmente y enviado al Cecot", había dicho en la rueda de prensa el senador.

- Debido proceso -

Van Hollen se entrevistó el miércoles con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien le había manifestado que Ábrego no podía ser devuelto a Estados Unidos y que tampoco podía visitarlo en el Cecot ni hablar con él por teléfono o videollamada.

El senador sostiene que se debe garantizar que Ábrego "tenga derecho al debido proceso, tal como han exigido los tribunales de Estados Unidos".

Señaló que la administración Trump no había pedido a la Embajada estadounidense en San Salvador que averigüe sobre su estado de salud y destacó que El Salvador tiene tratados internacionales que cumplir sobre derechos de los reclusos.

"Si el gobierno de El Salvador sigue siendo cómplice de la detención ilegal del señor Ábrego García en la prisión de Cecot, creo que se propondrán medidas hasta que resolvamos este asunto tan importante", advirtió.

Van Hollen, senador por Maryland, dijo que se reunió en El Salvador "con representantes de grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, quienes expresaron su preocupación" por la "imposibilidad de comunicarse con los presos en el Cecot".

El miércoles, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, criticó la visita del senador a El Salvador e insistió en que Ábrego García es "miembro de la pandilla MS-13 terrorista extranjera" y que si vuelve a Estados Unidos, "sería deportado nuevamente de inmediato".

"No me sorprende que el presidente Trump y la Casa Blanca no estén contentos con mi visita a El Salvador porque pone de relieve el hecho de que" están "ignorando una orden judicial", aseguró Van Hollen.

Los congresistas demócratas Cory Booker, Maxwell Alejandro Frost y Robert García también prevén viajar a El Salvador por el caso de Ábrego, según medios estadounidenses.

