Pegula reta a Sabalenka en una final de Miami con aroma de revancha

Tras caer en las finales de Cincinnati y el US Open, la estadounidense Jessica Pegula tendrá el sábado una nueva oportunidad de batir a la bielorrusa Aryna Sabalenka por el título del WTA 1000 de Miami.

Tanto Sabalenka, la número uno mundial, como Pegula (4) se estrenarán en una final del torneo de Florida a la que llegan tras muy distintos recorridos.

Si la bielorrusa despachó a sus cinco rivales sin dejarse un set, la jugadora de Buffalo (Nueva York) sostuvo duras batallas frente a la británica Emma Raducanu y sobre todo ante la filipina Alexandra Eala, una fulgurante aparición en el mundo del tenis a sus 19 años.

La alumna de la academia de Rafael Nadal, número 140 del ranking, puso contra las cuerdas a Pegula en unas semifinales de alta tensión que se alargaron por casi tres horas.

La estadounidense estuvo cerca de tomar el mismo camino de Iga Swiatek, Madison Keys y Jelena OStapenko, las tres campeonas de Grand Slam a las que Eala apeó en Miami.

Superada ya la medianoche, Pegula salió viva de un embate que le exprimió unas valiosas energías de cara a la final.

"Estoy cansada", escribió la jugadora de 31 años en el habitual mensaje de los ganadores en la cámara televisiva.

"Es muy duro. Estoy agotada y todavía no he ganado el torneo", reconoció después ante la prensa.

- "Ella es ahora la mejor" -

Hija del magnate Terry Pegula, propietario de los Buffalo Bills de la NFL, la estadounidense aspira a alzar su cuarto título de nivel WTA 1000 y suceder en el palmarés de Miami a su compatriota Danielle Collins.

Pegula reside desde hace unos años en Boca Ratón, a las afueras de Miami, y confía en tener de su lado al público floridano para este nuevo intento de tumbar a Sabalenka, verdugo en su única final de Grand Slam el pasado septiembre en el Abierto de Estados Unidos.

"Me considero una de las mejores jugadoras en pista dura y ella es ahora mismo la mejor", reconoció Pegula. "Me ganó en las finales del US Open y Cincinnati. Va a ser duro pero espero poder vencerla aquí".

La poderosa Sabalenka, ganadora en seis de sus ocho enfrentamientos previos, tiene sus propias cuentas pendientes.

Dos semanas atrás también alcanzó su primera final del WTA 1000 de Indian Wells (California) pero la rusa Mirra Andreeva, nueva joya del circuito a sus 17 años, la apartó de la gloria.

En enero sufrió una decepción mayor cuando Madison Keys la dejó sin una tercera corona seguida en la final del Abierto de Australia.

La bielorrusa, en cualquier caso, luce el mejor registro de partidos ganados en este arranque de temporada (22) y es la más fiable en pista rápida, superficie en la que conquistó 16 de los 18 títulos.

"Creo que se trata de la parte mental del juego", dijo Sabalenka sobre si contaba con alguna ventaja respecto a Pegula. "Quizá mentalmente en algunos momentos soy un poco más dura que ella".

Sea Sabalenka o Pegula, la triunfadora del sábado reestablecerá la jerarquía de las jefas del circuito después de que los tres primeros títulos WTA 1000 recayeran en jugadoras entonces fuera del Top-10: Andreeva (Indian Wells y Dubái) y la estadounidense Amanda Anisimova (Doha).

