El Barça gana al Osasuna en partido aplazado y queda líder en solitario

El Barcelona reforzó este jueves el liderato al golear por 3-0 al Osasuna (14º) en Montjuic, en partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga española y que fue aplazado el 8 de marzo por la muerte del doctor del primer equipo Carles Miñarro horas antes del choque.

Los dos equipos no estaban conformes con la fecha elegida para disputar el partido, justo después del parón internacional de selecciones, y realizaron descartes de jugadores.

El Barça se llevó el duelo gracias a los tantos de Ferran Torres (11), Dani Olmo (21 de penal) y del polaco Robert Lewandowski (77).

Olmo fue luego cambiado poco después de su gol, en el 28, por un problema muscular en su pierna derecha.

El técnico Hansi Flick dejó a Lewandowski de entrada en el banquillo, al igual que al uruguayo Ronald Araujo, que fue convocado a última hora, mientras que el brasileño Raphinha se quedó fuera de la lista tras jugar el martes contra Argentina. Por su parte, el preparador de los navarros, Vicente Moreno, prescindió del croata Ante Budimir.

Con esta victoria, la escuadra culé deshizo el empate a puntos con el Real Madrid y se colocó en cabeza en solitario, con 63 puntos, tres más que el cuadro 'merengue' y siete más que el Atlético de Madrid (3º), con el que disputará el miércoles de la próxima semana la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano, después de empatar a cuatro goles en feudo azulgrana.

- Lewandowski, de récord -

Al poco tiempo de comenzar el encuentro, Balde centró al área desde la banda izquierda para enviárselo a Ferran, quien remató desde el suelo en la zona pequeña para batir al arquero Sergio Herrera en el 11. Minutos después, Herrera (13) frenó al autor del primer gol con una gran parada en un mano a mano.

Sin embargo, el guardameta derribó a Olmo con el pie derecho, que el colegiado sancionó con la pena máxima.

El propio atacante se encargó de lanzar el penal que detuvo en una primera vez Herrera, pero el árbitro mandó repetirlo porque el centrocampista Jon Moncayola pisó el área antes del disparo. Al atacante de Terrassa, de 26 años, no le tembló el pulso y logró marcar en el segundo intento desde los once metros (minuto 21).

El Barça liquidó el enfrentamiento en el 77, en una contra perfecta dirigida por Fermín, que se abrió al espacio para bombear un balón al segundo palo donde apareció Lewandowski para cabecear y marcar el tercer tanto, que supone el número 23 en la Liga, los mismos que en la temporada 2022-23, cuando fue el máximo anotador del campeonato español.

"Cada partido es una final y hoy era un partido importante para nosotros. Lo hemos resuelto", declaró Ferran a Movistar+. "Intento aprovechar todos los minutos, no me considero un revulsivo, pero estoy preparado para cuando el míster me necesite, de delantero me estoy sintiendo últimamente muy cómodo", dijo el delantero sobre su aportación al equipo.

- Olmo se perdería varios partidos -

Flick, por su parte, ya suma 33 partidos ganados de los 44 disputados con el Barcelona en todas las competiciones. El alemán sigue mostrando su confianza en los canteranos, al dar minutos de protagonismo a Pablo Torres.

Sin embargo, la noticia negativa del partido para él fue la posible lesión de Olmo, que se tuvo que retirar con molestias musculares.

"Este camino es largo, quedan diez partidos por jugar. De momento, estamos tres puntos por encima", afirmó Flick a Movistar+ al término del encuentro, visiblemente molesto por la fecha elegida para el partido que, según él, ha provocado la lesión de Olmo. "Está lesionado. En este calendario hay muchos partidos y se perderá algunos, es una mala noticia para nosotros", lamentó el técnico.

En la 29ª fecha, que se disputará este fin de semana, el Barcelona recibirá el domingo al Girona (13º), mientras que el Real Madrid espera al Leganés (18º) en el Bernabéu y el Atlético visitará al Espanyol (15º).

