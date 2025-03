La ley de enemigos extranjeros, el arma de Trump en su "guerra" contra migrantes

La Ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente estadounidense Donald Trump en "tiempos de guerra", según él, contra una "invasión" de migrantes ha generado polémica y una batalla judicial.

El gobierno estadounidense recurrió supuestamente a esta ley para enviar el fin de semana a El Salvador a cientos de venezolanos que Trump calificó de "monstruos". Dice, sin aportar pruebas, que son miembros de la pandilla venezolana el Tren de Aragua.

"Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente (Nayib) Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación" (...) ¡No lo olvidaremos!"

- ¿En qué consiste la ley? -

En 1798 Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y el Partido Federalista temía que los "extranjeros" que vivían en Estados Unidos simpatizaran con los franceses.

Como consecuencia, el Congreso, controlado por los federalistas, aprobó una serie de leyes que endurecían los requisitos para obtener la ciudadanía, autorizaban al presidente la deportación de los "extranjeros" y permitían su detención y encarcelamiento en tiempo de guerra.

- ¿Se puede invocar contra migrantes? -

Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, la ley "puede ser -y ha sido- utilizada contra inmigrantes que no han hecho nada malo, que no han mostrado signos de deslealtad y que están legalmente" en Estados Unidos.

"Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz", añade.

Se ha invocado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

El presidente necesita una votación en el Congreso para invocarla en el caso de guerra declarada pero no si se trata de una "invasión o incursión predatoria".

Tiene la autoridad "para repeler este tipo de ataques repentinos", lo que implica "discreción para decidir cuándo está en curso una invasión o incursión", añade el centro.

- ¿Una "invasión"? -

"Estos son tiempos de guerra, porque (el expresidente demócrata Joe Biden" permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, muchos de ellos en las más altas esferas, vaciaran las cárceles (...) en Estados Unidos. Eso es una invasión", reiteró Trump el domingo por la noche.

"Invadieron nuestro país. Esto es una guerra en muchos sentidos. Es más peligroso que la guerra porque, como saben, en la guerra, llevan uniformes", añadió.

El ala radical del Partido Republicano considera que se puede hacer una lectura no literal del término invasión e incursión.

Trump tomó como blanco para invocar la ley a la pandilla venezolana Tren de Aragua, calificada hace semanas como una organización terrorista global.

"A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales", afirma la Casa Blanca.

El Tren de Aragua "lleva a cabo acciones hostiles y libra una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o de otro tipo, del régimen de (el presidente Nicolás) Maduro en Venezuela", añade.

Para Trump "todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros" del tren de Aragua, se encuentren en Estados Unidos, no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales pueden "ser "detenidos" y "removidos como Enemigos Extranjeros", sostiene.

Los expertos dudan que la ley permita expulsar masivamente a los migrantes.

Aunque los tribunales acepten el argumento de la administración Trump de que" el Tren de Aragua "constituye una 'invasión o incursión depredadora' por parte de 'una nación o gobierno extranjero', el gobierno estadounidense tendrá que convencer a las cortes de que cada uno de los individuos "son miembros" de la organización, explica el experto judicial Steve Vladeck, en Just Security.

"Eso va a requerir una revisión judicial caso por caso y, como terminó sucediendo en los casos de Guantánamo, el gobierno va a perder muchos de esos casos", predice.

"Todo esto explica por qué, tal como está redactada la proclamación, es difícil ver cómo la Ley de Enemigos Extranjeros pueda convertirse en "una herramienta significativa para expulsar a grandes cantidades de individuos de Estados Unidos", concluye.

- ¿Cortafuego judicial? -

Por de pronto un juez emitió una orden de restricción temporal, primero contra varios demandantes supuestamente detenidos en función de la ley y horas más tarde la extendió para impedir que se use para deportar a un colectivo.

El gobierno ha apelado el dictamen y ha pedido que se suspenda hasta que se resuelvan los recursos.

Una audiencia sobre el fondo del caso está prevista el próximo viernes en una corte de distrito. Anuncia una batalla judicial que bien podría acabar en la Corte Suprema.

erl/nn