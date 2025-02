Plazo del ultimátum de Musk a funcionarios federales de EEUU se acerca a su fin

El plazo del ultimátum lanzado por el magnate Elon Musk, cercano asesor del presidente Donald Trump, llega a su final: los funcionarios federales estadounidenses tienen hasta la medianoche del lunes para justificar sus tareas so pena de ser despedidos, si bien algunas dependencias aconsejan lo contrario.

Luego de que el mandatario republicano le pidiera ser "más agresivo" en su misión de recortar el gasto público, el hombre más rico del mundo ordenó el sábado a los empleados públicos que respondieran a un correo electrónico que les sería enviado, indicando que su "falta de respuesta" se consideraría una "renuncia".

En consecuencia, el departamento de recursos humanos del gobierno federal, la OPM, envió a más de dos millones de trabajadores un mensaje titulado "¿Qué hiciste la semana pasada?".

La OPM les exigió una respuesta antes de la medianoche del lunes en la que se describieran cinco tareas realizadas la semana anterior, enviada también al jefe del empleado. La única salvedad es que no se comparta información confidencial.

La iniciativa de Musk, conocido por esperar una dedicación total de sus propios empleados en la red social X y sus compañías Tesla y SpaceX, ha aumentado la confusión en el seno de un aparato estatal ya bajo presión.

El correo electrónico recibido por los funcionarios y visto por la AFP no menciona, sin embargo, el riesgo de ser considerados dimisionarios si no es respondido.

- "Semidespedidos" -

Pero a medida que se acerca la fecha límite, Trump, que defendió la forma y el contenido del mensaje de Musk calificándolo de "brillante", matizó el lunes que quienes no respondieran serían o "semidespedidos" o directamente cesados, sin dar más detalles.

"Si las personas no responden, probablemente significa que no existen o que no trabajan", dijo a los periodistas.

Sin embargo, varios departamentos, incluidos algunos dirigidos por leales a Trump, han aconsejado a los funcionarios que no respondan, al menos de momento.

Entre ellos figura el Departamento de Defensa. También es el caso de los empleados nombrados por los nuevos responsables del FBI, el Departamento de Estado y la Inteligencia Nacional, según medios estadounidenses.

En el otro extremo, el Departamento del Tesoro ha pedido a sus empleados que lo hagan antes de medianoche. Esta petición "refleja el deseo de que el personal federal sea más responsable, como en el sector privado", defiende la dependencia en un correo consultado por la AFP.

El departamento añade que responder "no debería plantear dificultades ni llevar mucho tiempo", y sugiere que, en caso de duda, los funcionarios pregunten a un jefe.

Se trata del ataque más reciente de Musk contra una burocracia federal que Trump y sus partidarios consideran demasiado engorrosa y costosa, mientras sus equipos, agrupados bajo la bandera de un Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), van de oficina en oficina recortando gastos y despidiendo personal.

- Preocupaciones republicanas -

Por su parte, el principal sindicato de funcionarios federales de Estados Unidos, el AFGE, ha prometido impugnar cualquier terminación "ilegal" de contratos.

"Una vez más, Elon Musk y la administración Trump han mostrado su total desprecio por los empleados federales y los servicios esenciales que prestan al pueblo estadounidense", aseguró su presidente, Everett Kelley, en un comunicado.

Incluso desde el bando republicano también se empiezan a asomar preocupaciones.

"Si pudiera decirle una cosa a Elon Musk, sería: 'Por favor, muestra un poco de compasión ahí. Estas son personas reales. Son vidas reales", dijo el senador de ese partido por Utah John Curtis durante el fin de semana.

"Es un falso argumento decir que tenemos que ahorrar y ser crueles al mismo tiempo", añadió a la cadena de televisión CBS.

En solo cinco semanas, el nuevo gobierno de Trump ha dado rienda suelta a Musk para despedir secciones enteras de la plantilla, recortar el gasto público y suspender las actividades de los organismos reguladores.

Puestos clave de la administración han sido otorgados a leales a Trump y miles de empleados en prácticas han sido despedidos. Incentivados a dimitir a cambio de seguir cobrando hasta finales de septiembre, unos 75.000 funcionarios han aceptado dejar sus puestos, según la Casa Blanca.

