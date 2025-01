Londres hace un hueco a las obras maestras del modernismo brasileño con exposición "única"

"Un momento único de ver las obras maestras de un país magnifico". Roberta Saraiva Coutinho, una de las comisarias de la exposición "Brasil, the birth of Modernism", presentada este jueves en la londinense Royal Academy of Arts, destaca a AFP el valor de la muestra.

La exposición, que se abrirá al público entre el 28 de enero y el 21 de abril, reúne más de 130 obras de diez artistas del modernismo brasileño, un movimiento cultural iniciado en el país sudamericano a principios del siglo XX.

"La muestra es una especie de relato narrativo que abarca unos 60 años en la historia del arte brasileño", explica Adrian Locke, de la Royal Academy of Arts, otro de los comisarios de la exposición que reúne trabajos de 1910 a 1970.

El movimiento nació con la llegada de corrientes culturales y artísticas iniciadas en Europa como cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo y el surrealismo, pero centrándose en elementos de la cultura del país.

La muestra, principalmente de pinturas, con artistas de la talla de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Alfredo Volpi o Lasar Segall, cuenta también con algunas fotografías de Geraldo de Barros y un par de esculturas de Rubem Valentim.

Completan el elenco de pintores Vicente do Rego Monteiro, Flavio de Carvalho, Candido Portinari y Djanira.

- También en Berna -

La exposición tuvo su bautizo europeo en el Zentrum Paul Klee de la ciudad suiza de Berna, entre el 7 de septiembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, y la recibe ahora la Royal Academy of Arts, que había recibido en 1944 una muestra sobre el modernismo brasileño.

"Reunimos a diez protagonistas clave del arte brasileño de la época. Cada uno de ellos es presentado individualmente con sus contribuciones individuales, mostrando la extraordinaria vitalidad y diversidad del arte brasileño durante este período", afirmó Andrea Tarsia, director de exposiciones de la Royal Academy of Arts.

Roberta Saraiva Coutinho, antigua directora del Museo Lasar Segall de Sao Paulo y que en la actualidad dirige Museo de Lingua Portuguesa, en la misma ciudad, cree que esta exposición hará conocer más el arte brasileño en Europa.

"Estoy segura de que esta exposición va a hacer conocer más a estos artistas brasileños. El hecho de que esa exposición esté aquí ya es un éxito. Es importante que Brasil sea reconocido también por su arte", afirma Saraiva Coutinho.

La brasileña es una de las comisarias de una exposición, junto a Fabienne Eggelhoffer, del Zentrum Paul Klee de Berna, o Adrian Locke y Rebecca Bray, de la Royal Academy of Arts londinense.

"La exposición ha elegido mostrar individualmente la trayectoria de cada artista. Se puede ver el desarrollo del modernismo desde la década de 1920 hasta 1950", afirma la brasileña.

- Museos y colecciones privadas -

Todo comenzó cuando Fabienne Eggelhoffer, del Zentrum Paul Klee de Berna, fue a Brasil en 2019.

"Vio el arte brasileño y se dijo a sí misma. Es hermoso, tenemos que hacer algo. Nos llevó mucho tiempo, investigación, negociación, esfuerzo y comunicación. Luego se unió la Royal Academy of Arts y dijimos que era magnífico", explica Roberta Saraiva Coutinho.

La muestra presente en Londres proviene sobre todo de instituciones públicas y coleccionistas privados de Brasil.

"Son verdaderas obras maestras procedentes los museos más importantes de Brasil, como la Pinacoteca, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Bellas Artes. Podemos considerar que estos son los 10 artistas más representativos del modernismo de mi país", añade la brasileña.

Rebecca Bray, de la Royal Academy of Arts, otra de las comisarias de la muestra, señala que el hecho de haber recibido ya la exposición del modernismo en 1944, les empujó a unirse al proyecto de traer a Europa una nueva exposición.

"Dados nuestros propios vínculos históricos con el tema, estábamos muy interesados en que viniera aquí porque en 1944 organizarnos la primera exposición de modernismo brasileño en Reino Unido, por lo que parece que está volviendo a casa en cierto modo", señaló.

