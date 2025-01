Colman inaugura Sundance mientras la industria se recupera de incendios de Los Ángeles

La primera gran cita de la industria del cine de Estados Unidos tras los incendios forestales que acecharon a Los Ángeles comenzó este jueves en Sundance, donde Olivia Colman y John Lithgow inauguran el festival de cine independiente bajo sombrías circunstancias.

La peregrinación anual de Hollywood a las Montañas Rocosas para estrenar las principales producciones independientes del año arrancó apenas dos semanas después de que se desataran llamaradas letales que dejaron más de 25 muertos y decenas de miles de desplazados, paralizando a la capital del entretenimiento estadounidense.

Los organizadores del festival sostuvieron largas conversaciones con los cineastas, incluyendo aquellos "que perdieron sus hogares o fueron desplazados" por las llamas, antes de decidir su realización, dijo a la AFP el director del Sundance, Eugene Hernandez.

Entre ellos está el equipo de "Didn't Die", una cinta apocalíptica que fue filmada parcialmente en la ahora reducida a cenizas casa en la cual vivían los realizadores de la misma.

"Entregamos la película, y unos pocos días después (...) perdimos nuestras casas", contó su directora Meera Menon a la AFP.

El productor y editor de la película, que vivían cerca de Menon y su esposo, también perdieron sus casas, apenas días después de haber enviado el trabajo final a Menon.

"Nosotros cuatro realmente lo perdimos todo (...) Nos encantaba, no exagero, Altadena era nuestro sueño, nuestra casa soñada", agregó con la voz quebrada Menon quien, a pesar de todo, estaba camino a Utah para estar presente en el estreno de su producción el martes.

Entre las 88 cintas que serán proyectadas en Park City, en el norteño estado de Utah, está "Rebuilding", sobre un vaquero que pierde todo en un incendio forestal.

"Adquiere una conmoción añadida para quienes la vean la semana que viene", dijo Hernandez.

Su protagonista principal es Josh O'Connor, conocido por la serie "The Crown" y la película "Desafiantes".

"Es una película increíble, que nos parecía importante proyectar, basada en ese espíritu de resistencia", dijo Kim Yutani, directora de programación de Sundance.

- JLo y Cumberbatch -

La gran noche de estrenos de esta edición es para "Jimpa", en la cual Colman interpreta a una madre llevando a su adolescente no binario a visitar a su abuelo gay, el cual es encarnado por Lithgow.

Otro destaque es "Kiss of the Spider Woman", la primera película de Jennifer López en Sundance.

Dirigida por Bill Condon ("Dreamgirls"), la cinta está basada en la adaptación de Broadway de la famosa novela del argentino Manuel Puig.

López interpreta a Aurora, una diva de la pantalla chica cuya vida y papeles son tema de discusión de dos prisioneros -encarnados por Diego Luna y Tonatiuh- que traban una improbable amistad en su celda.

Aunque recuerda a los grandes musicales de la Edad de Oro de Hollywood con su fabuloso vestuario y la "impresionante interpretación musical" de JLO, la película es una versión más dramática e independiente del género, según Hernández.

Cumberbatch protagoniza otra adaptación literaria, "The Thing With Feathers", basada en la novela experimental y poética de Max Porter sobre un marido afligido y dos hijos pequeños.

El rapero A$AP Rocky y el presentador de la televisión nocturna, Conan O'Brien, forman el ecléctico reparto de la misteriosa "If I Had Legs I'd Kick You".

Y la estrella de "El Oso" Ayo Edebiri se une a John Malkovich en el thriller "Opus", sobre un joven escritor que investiga la misteriosa desaparición de una legendaria estrella del pop.

- Selena -

Como parte de la selección de documentales de Sundance, que lanzó varias de las más recientes películas del rubro ganadoras del Oscar, llega "Selena y Los Dinos", una mirada íntima de la directora Isabel Castro a la vida de la "Reina del Tex Mex" asesinada a los 23 años, en la cima de su carrera.

La política también ganará espacio en esta categoría.

La exgobernante neozelandesa Jacinda Ardern llegará a Sundance para promocionar el documental "Prime Minister".

Dos producciones sobre el conflicto de Gaza debutarán días después de que entrara en vigencia el acuerdo con Israel de cese el fuego.

"Coexistence, My Ass!" sigue a la activista convertida en comediante, Noam Shuster-Eliassi, a medida que desarrolla una presentación unipersonal y debate sobre las consecuencias de la campaña militar de Israel.

"Como activista, llegué a 20 personas, y en un video viral burlándome de los dictadores, llegué a 20 millones de personas", dijo a la AFP, y admitió que está "ansiosa" por ver la recepción que tendrá su cinta.

El Festival de Sundance va hasta el 2 de febrero.

amz/hg/pr/atm

