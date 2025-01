Sinner y Swiatek sobreviven al calor en Australia, Svitolina ofrece "luz" a Ucrania

La ucraniana Elina Svitolina (27ª WTA) ofreció "un destello de luz" a sus compatriotas al ganar a la rusa Veronika Kudermetova (75ª), este lunes en los octavos del Abierto de Australia, que también superaron Jannik Sinner (1º ATP) e Iga Swiatek (2ª) a pesar de sufrir el fuerte calor en Melbourne.

Primer duelo de la jornada en la Rod Laver Arena, Svitolina se impuso por 6-4 y 6-1. En su tercera comparecencia en cuartos se enfrentará a la estadounidense Madison Keys (14ª), quien venció a la kazaja Elena Rybakina (7ª) -6-3, 1-6 y 6-3-.

Como ha hecho desde el inicio de la guerra en 2022, la ucraniana evitó la foto previa al duelo y el saludo a su rival rusa tras su victoria.

Los organizadores avisaron por las pantallas a los espectadores que no habría saludo y pedir "respeto en estas circunstancias difíciles".

Svitolina, de 30 años, escribió 'The spirit of Ukraine' (El espíritu de Ucrania) en una cámara para celebrar el pase a cuartos.

- Cara y cruz en la familia -

"Este espíritu de lucha es lo que quiero mostrar, intento representarlo bien. Estos días son difíciles para Ucrania, hace casi tres años que empezó la guerra. Es una carga demasiado pesada cada día para los ucranianos", señaló la jugadora.

"Para mí, encontrar un camino para ganar los partidos, encontrar un camino para traer un destello de luz, es una manera de ofrecer algo al pueblo ucraniano. Luchar es lo mínimo que puedo hacer", añadió la esposa de Gael Monfils (41º), eliminado este lunes al retirarse frente a Ben Shelton (20º).

Tras ocho victorias consecutivas -incluido el título en Auckland- y después de una batalla a 30 grados, el carismático tenista francés de 38 años entregó las armas ante un rival 16 años más joven, que ganaba 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/2) y 1-0.

- Doble victoria para Iga -

Entre los grandes candidatos, Swiatek se mostró de nuevo implacable venciendo a Eva Lys (6-0 y 6-1) y acabar así con el sueño de la alemana, que competía como 'lucky loser'.

Swiatek, que se planta en cuartos sin ceder un set y tras haber perdido solo once juegos en cuatro partidos, se enfrentará a la estadounidense Emma Navarro (N.8), que derrotó a la rusa Daria Kasatkina (N.10) por 6-4, 5-7 y 7-5.

A la caza de un sexto Grand Slam en su carrera, que sería el primero en Australia, la victoria no fue la única buena noticia para Swiatek este lunes, ya que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que no recurrirá la sanción de un mes impuesta a la jugadora polaca por un caso de dopaje en agosto de 2024.

Los expertos científicos de la AMA estimaron que el argumento que esgrimió la jugadora polaca, una contaminación médica, era "plausible" y que "no había ningún motivo científico para presentar un recurso ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte)".

- Una pausa 'milagrosa' -

También avanzó el defensor del título Sinner, al batir al danés Holger Rune (13ª) en cuatro sets, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2.

El pelirrojo sufrió por el calor en un partido que fue interrumpido 20 minutos para reparar la red después de que el propio número 1 rompiera la fijación contra el suelo en un saque.

"Tuve suerte. Estar 20 minutos fuera de la cancha para intentar recuperarme físicamente, ponerme agua fría en la cabeza, fue muy beneficioso. Tuve mucha, mucha suerte", reconoció sobre el descanso que tuvo cuando Rune ganaba la manga 1-0.

El italiano ofreció gestos de sufrimiento, con la cara enrojecida, pidiendo además un tiempo muerto médico cuando iba ganando 3-2 en el tercer set.

"No me sentía muy bien. Creo que hoy hemos visto que tenía problemas físicos", dijo Sinner aclarando que no tenía lesiones. "Eran condiciones difíciles".

Se enfrentará al ídolo local Alex De Miñaur (8º) que en el último turno batió al estadounidense Alex Michelsen (42º); 6-0, 7-6 (7/5) y 6-3.

Sus rivales Carlos Alcaraz (3º) y Novak Djokovic (7º), por el otro lado del cuadro, se enfrentarán el martes en cuartos.

