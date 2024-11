Inédita, 'matagigantes', brasileña... cinco datos de la final de la Libertadores

Es una pugna inédita por el título, es la consolidación del poderío brasileño a nivel de clubes y definirá al último clasificado del renovado Mundial de Clubes... cinco claves de la final de la Copa Libertadores que Botafogo y Atlético Mineiro disputarán el sábado en Buenos Aires.

1. Inédita

El Fogão y el Galo pugnarán entre ellos por primera vez por el trofeo del principal torneo de clubes de América.

El club de Rio de Janeiro se estrenará en una final de la Libertadores, mientras que el once de Belo Horizonte jugará su segunda, tras haber vencido en penales al Olimpia de Paraguay en 2013 de la mano de Ronaldinho Gaúcho.

La última vez que se repitió una final copera fue en 2011, entre el Santos de Brasil y el Peñarol de Uruguay. Entonces, el 'Peixe' de Neymar se impuso a los aurinegros, a quienes ya había derrotado con el "rey" Pelé en la batalla por la corona de 1962.

2. Brasileños, amos y señores

El cotejo en el estadio Monumental (20H00 GMT), casa de River Plate, será el cuarto duelo brasileño en las cinco últimas finales de la Libertadores. Antes, se batieron Palmeiras (c) y Santos en la edición de 2020, Palmeiras (c) y Flamengo en 2021, y Flamengo (c) y Athletico Paranaense en 2022.

Las cinco pasadas ediciones quedaron en manos de un club de Brasil, que en el siglo XXI ha recortado terreno al dominio histórico de los argentinos. Desde 2000, los brasileños han conquistado doce (trece con la del sábado), frente a ocho de sus eternos rivales.

Los equipos de Argentina, sin embargo, todavía conservan la cabeza en el palmarés global, aunque por muy poco: 25 contra 23, que serán 24 a partir del fin de semana.

Los representantes de la tierra del 'jogo bonito' no se han ausentado de la lucha por el cetro continental desde la victoria de River en la electrizante final argentina contra Boca Juniors, jugada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en 2018.

3. Los goleadores

En Buenos Aires se citarán los dos aspirantes a máximo goleador del torneo.

Júnior Santos, del Botafogo, lidera la tabla con nueve goles en diez encuentros, pero el extremo de 30 años suele ser suplente, por lo que sus posibilidades de ampliar la cuenta lucen comprometidas.

Su perseguidor, el delantero Paulinho, del Mineiro, con siete anotaciones en once juegos, es en cambio titular indiscutible en el plantel que comanda el argentino Gabriel Milito.

El '10' del Galo, de 24 años, fue el segundo máximo artillero en la edición pasada, también con siete dianas en once salidas a campo. El argentino Germán Cano, del campeón Fluminense, ganó la bota de oro con trece tantos.

4. 'Matagigantes'

Botafogo y Atlético Mineiro llegan al Monumental, con capacidad para 84.567 espectadores, después de haber dejado atrás a siete campeones de la Libertadores.

El Fogão le ganó el segundo puesto del Grupo D a Liga de Quito, vencedor en 2008, y noqueó a Palmeiras (1999, 2020 y 2021) en octavos de final, a Sao Paulo (1992, 1993 y 2005) en cuartos y a Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987) en semifinales.

El Galo, por su parte, fue el primero de la llave G, por delante de Peñarol, y se impuso luego, en el mata-mata, frente a San Lorenzo (2014), Fluminense (2023) y River Plate (1986, 1996, 2015 y 2018).

5. Último clasificado al Mundial de Clubes

Aparte de tocar la Gloria Eterna, el ganador será el último de los 32 elencos clasificados al renovado Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2025.

Además de Botafogo o Mineiro, Sudamérica estará representada por los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense y por los argentinos River Plate y Boca Juniors.

Los mexicanos Monterrey, León y Pachuca serán la cuota de Centro y Norteamérica, además de los estadounidenses Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi.

Desde Europa, que tiene doce cupos, viajarán el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich, el PSG, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, entre otros.

raa/ol